الإثنين 07 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ قنا: توفير مناخ مناسب للاستثمار وتذليل كافة التحديات أمام المستثمرين

محافظ قنا،فيتو
محافظ قنا،فيتو

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والتحديات أمام الاستثمار والمستثمرين، والعمل على دفع هذا القطاع الهام الذي يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ رؤية واستراتيجية مصر 2030 خاصة وأن المحافظة بكافة أجهزتها تعمل على خدمة المستثمرين والاستثمار وفقًا للامكانات.

 جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده  مع عدد من المستثمرين وأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية " هوّ " بمركز نجع حمادى،  في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها مع المستثمرين، لتذليل المشكلات التي قد تقابلهم،  جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وعدد من المعنيين بملف الصناعة والإستثمار بالهيئة والمحافظة.

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واستمع محافظ قنا، خلال الاجتماع إلي عدد من مطالب المستثمرين وأصحاب المصانع، ووجه علي الفور  بدراستها وإيجاد الحلول العاجلة لها.

وقدم المستثمرين شكرهم لمحافظ قنا لما لمسوه من اهتمام كبير لمطالبهم، وحرصه على وضع حلول عاجلة لها وهو ما دفعهم للإقبال على الاستثمار والتوسع فى مشروعاتهم داخل المناطق الصناعية بمحافظة قنا.

يذكر أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، منذ توليه مهام منصبه، حرص على تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين، من خلال عقد لقاءات دورية معهم وفتح قنوات اتصال مباشرة بهم للتعرف على مطالبهم، وحجم التحديات التي تواجههم وإيجاد الحلول الفورية لحلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حفاظًا على حقوق المستثمرين ودعم الاستثمار بالمحافظة لإحداث تنمية اقتصادية شاملة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وبما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل الجادة للشباب من أبناء المحافظة.

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