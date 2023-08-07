محمد صلاح يخطط للبقاء في ليفربول رغم العرض السعودي الضخم

كشف فابريزيو رومانو الخبير بسوق انتقالات اللاعبين عن وجود نية لدى اللاعب المصري محمد صلاح للبقاء ضمن صفوف ليفربول الموسم المقبل رغم العرض المالي السعودي الضخم من طرف نادي اتحاد جدة.

وواصل رومانو بأن رامي عباس وكيل اللاعب محمد صلاح وضح أمور عديدة بشأن مستقبل الفرعون المصري وهو بالتزامه الكامل بتعاقده مع الريدز في المرحلة المقبلة.

كشفت تقارير صحفية عن عرض جديد للنجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول من الدوري السعودي، بعد عرض اتحاد جدة للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وقدم اتحاد جدة، عرضا ضخما لاستقدام محمد صلاح بعد الخروج من ربع نهائي البطولة العربية، لتعزيز صفوفهم للحفاظ على لقب الدوري السعودي، والمنافسة على دوري أبطال آسيا.

موقف محمد صلاح من الرحيل للدوري السعودي

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن محمد صلاح لا ينوي الرحيل عن إنجلترا، لأنه لا يزال لديه الكثير ليقدمه في الدوري الإنجليزي، خاصة وأنه يقترب من تحطيم أرقام قياسية إضافية مثلما فعل في المواسم الماضية.

عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح

وكانت جريدة الرياضية السعودية أكد أن نادي اتحاد جدة السعودي طلب التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح من ليفربول في الصيف الحالي.

وقالت الصحيفة في عددها اليوم الإثنين: "الاتحاد السعودي يقدم عرضًا للتعاقد مع محمد صلاح براتب 180 مليون جنيه إسترليني لمدة موسمين".

وأضافت: "النادي السعودي سيقدم عرضا بـ60 مليون جنيه إسترليني إلى ليفربول من أجل شراء الجناح المصري".

صلاح ودي بروين ضمن اهتمامات الدوري السعودي

وقالت صحيفة ميرور إن الدوري السعودي للمحترفين قد وضع أنظاره على مهاجم ليفربول محمد صلاح، ودي بروين، حيث من المقرر أن يتعرض لإغراءات جديدة غير نقدية الصيف المقبل.

وجدد المهاجم المصري عقده مع الريدز الصيف الماضي، ليصبح اللاعب الأكثر دخلا في تاريخ ليفربول، كما احتل صلاح المركز الأول لليفربول الموسم الماضي برصيد 30 هدفا في جميع المسابقات.

وأصبح محمد صلاح أسطورة في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه إلى ليفربول في 2017 قادمًا من روما، وسجل 137 هدفًا في 218 مباراة، وساعد ليفربول في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي في 2020 بعد غياب دام 30 عامًا.

وفاز النجم المصري محمد صلاح بجميع البطولات الممكنة مع ليفربول مثل كأس الرابطة والاتحاد والسوبر الأوروبي، ومونديال الأندية، بالإضافة لـ دوري أبطال أوروبا مرة من أصل 3 مرات وصل فيهم إلى النهائي.