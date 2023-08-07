الإثنين 07 أغسطس 2023
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محافظات

ندوات توعية بترشيد المياه في أوقاف الأقصر

ندوات توعية بترشيد
ندوات توعية بترشيد المياه في أوقاف الأقصر، فيتو

أصدر اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر توجيهاته لإدارة التوعية بتنفيذ ندوات التوعية للعاملين الجدد بمديرية الأوقاف.

وياتي ذلك في إطار خطة مديرية أوقاف الأقصر برعاية فضيلة الشيخ سيد محمد عبد الدايم مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، لتوعية العاملين الجدد بأهمية الحفاظ على مياه الشرب وفى ظل التعاون المشترك بين المديرية وشركة مياه الأقصر.

وبدأت مديرية أوقاف الأقصر خطة التدريب لتسلم مهام العمل للعاملين الجدد بالمديرية على مستوى محافظة الأقصر بندوات توعية عن أهمية الحفاظ على مياه الشرب وترشيد استهلاكها وذلك في إطار التعاون المشترك بين شركة مياه الشرب ومديرية الأوقاف.

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و تم تنفيذ ندوة بمسجد الشيخ الصابونى بمنطقة أبوالجود بمدينة الأقصر، أكد فيها فضيلة الشيخ على صديق أمير عمر مدير شئون الإدارات بمدرية الأقصر على أهمية ودور الدين في الحفاظ على نعمة مياه الشرب وأن جعلها الله عز وجل مصدر للحياة كما أكد على أهمية متابعة العاملين لأماكن الوضوء بالمساجد وسرعة الإبلاغ عن أعطال صنابير المياه تجنبأ لإهدارالمياه.
ومن جانبه أكد  وليد الإدفاوى المتحدث الإعلامى باسم شركة مياه الأقصر على تنفيذ خطة تركيب القطع الموفرة بالمساجد الأهلية وعدد من مساجد الأوقاف مما يتطلب منا الحفاظ والمتابعة الدائمة لأماكن الوضوء بالمساجد.

وأشار إلى أهمية دور معامل شركة مياه الأقصر في متابعة جودة مياه الشرب بدء من مراحل التنقية بالمحطات ومرورًا بشبكات المياه داخل القرى والمدن بالمحافظة وبالمقابل يأتي دور العاملين بالمؤسسات الحكومية في الحفاظ على المياه وترشيد الإستهلاك وسرعة التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن حيث يعمل الرقم المجانى 125 بجميع شبكات الهاتف المحمول والتليفون الأرضى على مدار ال24 ساعة وذلك في حالات تسرب مياه أو الأعطال الطارئة أو الكسور المفاجأة بخطوط المياه لضمان سرعة حل المشاكل.

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