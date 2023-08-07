الإثنين 07 أغسطس 2023
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أخبار مصر

اليوم، بدء موسم الأوكازيون الصيفي للمحلات التجارية

الأوكازيون الصيفي،فيتو
الأوكازيون الصيفي،فيتو

يبدأ، اليوم الإثنين، التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفي" للمحلات التجارية وسط ضوابط وضعتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لحماية حقوق المستهلكين وعدم تعرضهم للغش التجاري والعروض الوهمية.

بدء الأوكازيون الصيفي

وأكدت وزارة التموين أن المدة المحددة للأوكازيون شهر ‏على أن يكون لكل محل أسبوعين، كما نص القرار أيضا على ضرورة ‏حصول المحال التي سوف تشارك على موافقة مديريات التموين ‏الواقع فيها محالهم التجارية والإعلان عن ‫ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

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ضوابط الأوكازيون الصيفي

وألزمت وزارة التموين المحلات بالإعلان على واجهة المحل نسب التخفيضات للسلع المعروضة، وأيضًا إعطاء المواطن  فاتورة موضح بها اسم ونوع المنتج وتاريخ الشراء والسعر.

وأكدت وزارة التموين ضرورة إعلان الثمن الفعلي للسلعة قبل التصفية وبعد التخفيض، وألزمت المحلات الحصول على موافقة من مديريات التموين والتجارة ‏الداخلية الواقعة في نطاق دائرته بالمشاركة في الأوكازيون.

وفتحت الوزارة المشاركة أمام جميع المحلات، وليس على محلات الملابس فقط، الأوكازيون الشتوي، حيث سيشارك فيه محلات الأجهزة الكهربائية، والمصنوعات الجلدية، وغيرها من الصناعات.

نسبة التخفيضات في الأوكازيون
 وأكدت وزارة التموين  أن نسب التخفيضات في الأوكازيون، قد تصل إلى 60%، وتكون نسبة التخفيضات اختياريًّا للمحلات المشاركة والتي تحدد نسبة التخفيض.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي معاون الوزير أحمد كمال، إن ‏الأوكازيون فرصة سانحة للمواطنين والتجار.

وأشار إلى أن ‏التخفيضات الموجودة بالأوكازيون تساهم في زيادة القوة الشرائية ‏للمواطنين بشراء أكثر من منتج وتساعد التجار في تصريف كل ‏بضاعتهم الموجودة لديهم.

وأضاف المتحدث الرسمي  إن الأوكازيون يساهم في تنشيط التجارة ‏الداخلية، مؤكدا أن الأوكازيون لا يقتصر فقط على محال الملابس بل ‏محال الأدوات المنزلية والمصنوعات الجلدية أيضا.

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العروض الوهمية حقوق المستهلك ضوابط الاوكازيون الصيفى موعد الأوكازيون الصيفي وزارة التموين

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