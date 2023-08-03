التنمية الصناعية تختتم 4 منتديات بالمناطق الصناعية بقنا وسوهاج (صور)

اختتمت الهيئة العامة للتنمية الصناعية من خلال وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر التابعة لها سلسلة من المنتديات الصناعية التى قامت بتنظيمها بمحافظتي قنا وسوهاج في المناطق الصناعية كلاحين –قفط وهو – نجع حمادي بمحافظة قنا، والمناطق الصناعية غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج.

حيث تم عقد تلك المنتديات في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع كلًا من قنا وسوهاج والمكتب التنسيقي للبرنامج بهدف دعم القطاع الصناعي وتهيئة المناخ الاستثماري الصناعي بالمحافظتين وتيسير حصولهم على الخدمات المالية وغير المالية من الجهات الحكومية المعنية ومن القطاع المصرفي، بمشاركة فاعلة من المجتمع المدني والقطاع الخاص وبحضور القائمين على الوحدة وممثلين عن الجهات الحكومية من ممثلي وزارة التنمية المحلية والمحافظتين وهيئة الاستثمار.

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ويأتى هذا تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وبتوجيهات من المهندس/ محمد عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتلبية مطالب المستثمرين وحل وتذليل كافة التحديات التى تواجههم

وقد قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية المنظمة للمنتديات بدعوة كل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومركز تحديث الصناعة وشركة ضمان التابعة للبنك المركزي والبنك الأهلي وبنك مصر وبنك قناة السويس لعرض كافة الخدمات المالية وغير المالية للمستثمر الصناعي، حيث عرض ممثلي تلك الجهات الخدمات التى تقدمها لمستثمرى المناطق الصناعية بالمحافظتين وذلك لدعم القطاع الصناعي وتيسير حصولهم على التمويل والخدمات التدريبية والتسويقية وغيرها.

وتعد المنتديات الصناعية التى تحرص الهيئة على عقدها دوريًا أحد أهم المبادرات التي تسعى الهيئة من خلالها إلى إشراك أصحاب المصلحة من مستثمري المناطق الصناعية ومواطني المحافظتين ومنظمات المجتمع وتنمية القطاع الصناعي لخلق حوار مفتوح مع القطاع الخاص للاستماع إلى مطالبهم وحل مشاكلهم.



وقد تم خلال فعاليات المنتديات عرض لجهود الهيئة ومحافظتي قنا وسوهاج في عملية تطوير المناطق الصناعية ورفع كفاءة المرافق وتحسين مناخ الاستثمار بالمحافظتين، كما تم مناقشة مطالب المستثمرين والتحديات التي تواجههم لرفع التوصيات بالحلول إلى الجهات المعنية.