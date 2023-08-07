الإثنين 07 أغسطس 2023
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محافظات

إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة (صور)

إزالة حالات تعدي
إزالة حالات تعدي بمحافظة البحيرة،فيتو

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة عن إزالة 19 حالة تعدي على مساحة 1990 م 2  بنطاق 5 مراكز عبارة عن إزالة 7 حالات تعدي بمساحة 1120 م2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمونه الاسمنتية وشدة خشبية لمبنى مخالف على أرض زراعية بالدلنجات.

كما تم إزالة 7 حالات تعدي  بمساحة 390 م2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية وشدات خشبية بكوم حمادة، وحالتي تعدي بمساحة 200 م2 عبارة عن شدات خشبية لعمل سملات خرسانية بالمحمودية.

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إزالة 19 حالة تعدي على مساحة 1990 م2 بالبحيرة، فيتو 
إزالة 19 حالة تعدي على مساحة 1990 م2 بالبحيرة، فيتو
إزالة 19 حالة تعدي على مساحة 1990 م2 بالبحيرة، فيتو

وأيضا إزالة حالة تعدي بمساحة 170 م2 عبارة عن شدة خشبية بقرية سماديس البلد التابعة لقرية بويط بالرحمانية،وحالتي تعدي بمساحة 110 م2 عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض بكفر الدوار.

وأكدت المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.
 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الفور والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيًا للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملًا.

إزالة 19 حالة تعدي على مساحة 1990 م2 بالبحيرة، فيتو
إزالة 19 حالة تعدي على مساحة 1990 م2 بالبحيرة، فيتو


كما يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون لفرض هيبة الدولة.

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ازالة إزالة تعديات البحيرة تعديات هلى الأراضي الزراعية محافظة البحيرة

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