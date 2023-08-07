خبير اقتصادي: رفع الفائدة سيؤثر على الاستثمارات المحلية بشكل أكبر

رفع سعر الفائدة، قال الدكتور على الأدريسى أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية البحرية للنقل النهرى أن قيام البنك المركزى برفع سعر الفائدة من بداية الحرب الروسية الأوكرانية حتى الآن 11% يؤدى إلى زيادة تكلفة الاقتراض والتكاليف الاستثمارية وهذه تحمل المشروعات أعباء كبيرة كانت لا تتحملها فى مراحل سابقة وهذا ما يدفع الحكومة لمحاولة تقديم حوافز للمستثمرين للتقليل من الآثار السلبية المترتبة على قرار رفع الفائدة الأخير والذى سيؤدى إلى تأثر الاستثمارات المحلية بشكل أكبر من الاستثمارات الأجنبية.



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الاستثمارات ستتأثر بنتيجة قرار رفع سعر الفائدة

رفع سعر الفائدة ، وأكد فى تصريح لفيتو، أن الاستثمارات ستتأثر بنتيجة قرار رفع سعر الفائدة من جانب لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خاصة الاستثمارات المحلية، والمستثمر المصرى عكس الاستثمارات الأجنبية والتي قد تكون أقل تأثرا منها.بل إن المستثمر المصري او اى مستثمر يعتمد على البنوك فى عمليات الاستثمار من ناحية التمويل للمشروعات وبالتالى ارتفاع سعر الفائدة، إضافة إلى العديد من التكاليف الأخرى التي يعاني منها وتؤثر عليه بشكل ملحوظ، مثل ارتفاع تكلفة الخدمات الحكومية والتي تزيد من العبء على المستثمر المحلي المصري وتزيد من أعبائه.

توقع بارتفاع معدلات التضخم

وتابع بان رفع سعر الفائدة هدفة العمل على احتواء معدلات التضخم وسحب السيولة من السوق الى جانب تقديم اسعار تنافسية على السندات واذون الخزانة لجذب مزيد من الاستثمارات الغير مباشرة سواء محلية أو أجنبية لتمويل احتياجاتنا كدولة وبالتالى رفع سعر الفائدة سيؤثر بالسلب على الاستثمار المحلى اضف الى ذلك ان رفع سعر الفائدة ليس الاداة السحرية للعبور بالاقتصاد المصرى الى بر الامان وبالتالى يجب التحرك على عدد من الادوات لاحتواء معدلات التضخم خاصة وان البنك المركزى قال ان هناك توقع بان معدلات التضخم سوف ترتفع خلال النصف الثانى من العام الحالى وهذا بسبب التعويم المتوقع ان يكون خلال الايام القادمة



كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد أشارت إلى أن أسعار العائد الأساسية تعتمد على معدلات التضخم المتوقعة، وليس على معدلات العائد السائدة، كما تشدد اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزى المصري والبالغة 7 ± ٪2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5 ± ٪2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.