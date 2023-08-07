الإثنين 07 أغسطس 2023
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أخبار مصر

التموين: 500 محل تجاري يشاركون في الأوكازيون الصيفي 2023

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين،فيتو

أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية ومعاون وزير التموين، أنه تم مشاركة نحو 500 محل تجاري في الأوكازيون الصيفي 2023 حتى الآن. 

 

وأضاف أنه من المستهدف وصول عدد المحال المشاركة إلى 5 آلاف محل على مستوى الجمهورية بنهاية الأوكازيون.   

 

 

مدة الأوكازيون الصيفي 

وقال "  كمال " خلال جوله تفقدية على المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون بمشاركة المركز الإعلامي لوزارة التموين، أن نسب التخفيضات خلال الاوكازيون الحالي تصل من 50 إلى 70%، ومستمر من 7 أغسطس الجاري وحتى 7 سبتمبر القادم، وفي حالة رغبة التجار بمد الأوكازيون يتم تقديم طلب الي وزارة التموين ودراسته. 

 

 

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وأضاف "كمال"  أنه هناك رقابة تجارية مشددة من قطاع التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك، للتأكد من الإعلان عن نسبة التخفيضات المقدمة للمستهلكين، وجودة البضائع المطروحة للمستهلكين، وفواتير البيع الموجودة في المحال. 

وأشار كمال إلى أن هناك تنسيقا بين الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واتحاد الغرف التجارية والشعب التجارية المختلفة من الجلود والملابس والاحذية، وذلك استعدادًا للعام الدراسي القادم، بهدف إقامة معرض اهلا مدارس.

 

 

ولفت كمال إلى أن التاجر يحتاج الأوكازيون مثلما يحتاجه المستهلك، وذلك لتصريف البضائع المتواجدة لديه، موجهًا نصائح للمستهلكين بالمطالبة بالحصول على فاتورة البيع التي تثبت شراءه القطعة التي حصل عليها من المحل المشارك في الأوكازيون، إضافة إلى دخوله أكثر من محل تجاري لأن الجميع يتنافس على نسب تخفيضات من 50 إلى 70%.

 

الأوكازيون الصيفي

ويبدأ، اليوم الإثنين، التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفي" للمحلات التجارية وسط ضوابط وضعتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لحماية حقوق المستهلكين وعدم تعرضهم للغش التجاري والعروض الوهمية.

 

 

بدء الأوكازيون الصيفي

وأكدت وزارة التموين أن المدة المحددة للأوكازيون شهر ‏على أن يكون لكل محل أسبوعين، كما نص القرار أيضا على ضرورة ‏حصول المحال التي سوف تشارك على موافقة مديريات التموين ‏الواقع فيها محالهم التجارية والإعلان عن ‫ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

 

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الأوكازيون الصيفي 2023 جهاز حماية المستهلك وزارة التموين الاوكازيون الصيفي

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