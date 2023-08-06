تجنيد الحريديم، أزمة تعصف بنتنياهو من حكم إسرائيل

لم تسلم حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أزمات الداخل منذ توليه سدة الحكم نهاية ديسمبر الماضي، خاصة بعد إقرار تعديلات السلطة القضائية الذي يقلص دور المحكمة العليا الإسرائيلية على قرارت حكومته، وهو الأمر الذي تسبب في موجة احتجاجات عارمة بين المواطنين والجيش والشرطة الإسرائيلية، إلا أن صداما جديدا يواجهه نتنياهو مع اليهود المتشددين " الحريديم" قد يؤدي إلي تفكيك حكومته.

إعفاء اليهود الحريديم من التجنيد الإجباري بالجيش الإسرائيلي



وعلى مدار سنوات يطالب اليهود الحريديم بإمتيازات كبيرة ابرزها اعفائهم من الخدمة العسكرية في الجيش وهو الأمر الذي أجج الخلافات مؤخرا مع حكومة نتنياهو، إلي أن هدد أعضاء "الكنيست" من "الحريديم" بأنه إذا أرادت حكومة نتنياهو المضي قدمًا في التعديلات القضائية، فإن الأمر مرتبط بإقرار قانون التجنيد الإجباري- الذي يعفي اليهود المتشددين من التجنيد بالجيش الإسرائيلي-.

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وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن أعضاء "الكنيست" من "الحريديم" أنهوا، في الأسبوع الماضي، مؤتمر الصيف للجلسة الأولى لـ"الكنيست" من دون سن قانون التجنيد، الذي وعدوا به ناخبيهم، وذلك على الرغم من التزام رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في الاتفاقات الائتلافية، سَن قانون التجنيد الإجباري، حتى قبل إقرار ميزانية الدولة، فإن الائتلاف والحكومة كانا معنيين، بصورة أساسية، بالتعديلات القضائية، ولم تناقَش مسألة قانون التجنيد.

ووفقًا لاقتباسات من محادثات مغلقة، نشرها موقع "كيكار شبت"- المهتم بنشر اخبار اليهود الحريديم-، فإن رئيس حزب "شاس" الديني المتطرف، آرييه درعي، ورئيس "يهودات هتوراه"، إسحاق جولدكنوبف، يرفضان عرقلة إضافية، ويطالبان بقانون تجنيد جديد قبل مواصلة العمل بالتعديلات القضائية.





تهديد الحريديم بإسقاط حكومة نتنياهو



وفي تلك المحادثات، وجه درعي وجولدكنوبف إنذارًا، قالا فيه إنه "إذا أرادت الحكومة المضي قدمًا في التشريع، فهذا مرتبط بقانون التجنيد الإجباري.

وأضاف درعي في المحادثات المغلقة أن "من الواضح لنتنياهو أن قانون التجنيد سيمر بداية الدورة الشتوية، لكن من دون قانون تجنيد، فإن هذه الحكومة لن تبقى".

وقال جولدكنوبف، بدوره: "تلقينا أمرًا من مجلس كبار التوراة: من دون قانون التجنيد، استقيلوا من الحكومة. لن يحدث تأجيل إضافي في التشريع.



مخاوف من تفكك الجيش الإسرائيلي بسبب اعفاء الحريديم من التجنيد

وفي ظل مخاوف من دورها في الدفع نحو إسقاط حكومة الاحتلال، حذرت جهات إسرائيلية من مساهمة المشاريع، التي اقترحها ممثلو الائتلاف الحاكم في إسرائيل المكون من الاحزاب اليمينية، بشأن تعديل قانون التجنيد، في "تفكك الجيش، خاصة أن التعديل المقترح يقضي بإعفاء قطاع "الحريديم" من الخدمة العسكرية.

وقالت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية إن المسارين، اللذين اقترحهما كل من وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع، يوآف جالانت، يكرسان انعدام المساواة بين الإسرائيليين في كل ما يتعلق بتحمل عبء الخدمة العسكرية.



استقالة الحريديم تتسبب في تفكيك حكومة نتنياهو

كما اقترح وزير المالية الإسرائيلي أن يتم إعفاء أتباع قطاع الحريديم من الخدمة العسكرية، بمجرد بلوغهم 21 عامًا، بدلًا من 26 عامًا، كما هو معمول به حاليًا، في حين يقترح جالانت أن يتم الإعفاء عندما يبلغ الشاب الحريدي الثالثة والعشرين.

من ناحية ثانية، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن هناك مخاوف تسود الائتلاف الحاكم من إمكان تفككه بسبب تعديل قانون التجنيد، على نحو يسمح بإعفاء "الحريديم" من الخدمة العسكرية.

ولفتت الصحيفة إلى أن القرار المحتمل للمحكمة العليا بشأن إلغاء التعديل قد يدفع الأحزاب الحريدية إلى الانسحاب من الحكومة، الأمر الذي يفضي إلى سقوطها.

