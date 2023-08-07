محافظ الأقصر يوجه بتكثيف الجهود لبدء التشغيل التجريبي لمشروعات حياة كريمة

وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بضرورة التعاون والتنسيق المستمر وتكثيف الجهود لبدء التشغيل التجريبي لمشروعات المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) والتي يتم تنفيذ مرحلتها الأولى بالمحافظة في قري مركزي إسنا وأرمنت.

جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ للاجتماع الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بالمحافظة، بحضور قيادات وممثلي كافة الجهات المعنية، حيث أكد المحافظ خلال الاجتماع على توفير الدعم والتيسيرات اللازمة للمشروعات تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية.

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وأشار المحافظ إلى أهمية تلافي الملاحظات استعدادًا لبدء التشغيل التجريبي للمجمعات الخدمية والبالغ عددها 13 مجمعا خدميا داخل 9 وحدات قروية بمركز إسنا و4 بمركز ومدينة أرمنت، ففي مركز ومدينة إسنا تم إنشاء مجمعات التالية:- (الشغب - الدير - الحلة - الكيمان - اصفون - النجوع - توماس - النمسا – كومير)، وفي مركز ومدينة أرمنت تم إنشاء المجمعات التالية:- ( السلام – الرزيقات – المحاميد – الرياينة)، وسيضم كل مجمع عدد من الخدمات المختلفة التي يتم تقديمها داخل المجمع الذي يضم (مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين - سجل مدني - شهر عقاري – مكتب تموين – مكتب بريد - وحدة محلية – مجلس محلي – وحدة تضامن اجتماعي) وذلك بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين، ولتحقيق طفرة في تقديم الخدمات لهم، وتخفيفًا لأعباء تنقلهم بين المصالح الحكومية المختلفة، كما ستسهل عليهم الحصول على الخدمة من المنافذ التي سيتم تزويدها بكل الإمكانات الإلكترونية التي تُسهِّل تقديم الخدمة وتعمل علي إحداث نقلة نوعية في مجال تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات لأكثر من 600 ألف مواطن ومواطنة من سكان قرى المركزين.

وشهد الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر كل من، محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر وهدي مغربي السكرتير المساعد للمحافظة والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ورؤساء مركزي إسنا وأرمنت ومسؤولي فرع الجهاز المركزي للتعمير منطقة البحر الأحمر بالأقصر، والمهندس محمد سيد ممثل دار الهندسة، ومسؤولي وممثلي عدد من الجهات المعنية بالمبادرة بمحافظة الأقصر.