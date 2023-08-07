الإثنين 07 أغسطس 2023
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رياضة

غزل المحلة ينهي التعاقد مع الإيڤواري كونيه بالتراضي

كونيه، فيتو
كونيه، فيتو

نجح مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل بإنهاء التعاقد مع الإيفواري إبراهيما كونية بالتراضي بين الطرفين عقب تخفيض المستحقات المالية للاعب متمنيا له التوفيق في خطواته القادمة. 

وكان اجتمع خالد كساب مدير الكرة مع اللاعب ووكيله في القاهرة أمس وانتهى إلى التخفيض مستحقات اللاعب من 23 ألف دولار وفقا للعقد المبرم الي 12 الف دولار. 

وكان خضع الإيفوارى لعلمية جراحية عقب الإصابة بالرباط الصليبي في مواجهة طلائع الجيش الموسم الماضى ويعمل حاليا على التأهيل استعدادا للموسم المقبل.

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استقر الجهاز الفني لنادي غزل المحلة بقيادة كابتن خالد عيد على إدراج عبده يحيى في قائمة الفريق الأولية استعدادا لمنافسات دوري المحترفين في الموسم المقبل وذلك بعد انتهاء إعارته للنادي المصري البورسعيدي وعدم تفعيل بند الشراء النهائي.

ويسعى نادي غزل المحلة إلى تدعيم صفوف الفريق بعدد من اللاعبين ذوي كفاءة عالية من أجل العودة سريعا إلى الدوري الممتاز بعدما فشل الفريق في البقاء وسط الكبار خلال الموسم الحالي.

غزل المحلة يعلن تشكيل لجنة فنية للإشراف على الكرة 

وقرر مجلس إدارة شركة الكرة بنادي غزل المحلة برئاسة أسامة خليل، تشكيل لجنة فنية للإشراف على الفريق الأول لكرة القدم وقطاع الناشئين بالنادي والأكاديميات المقرر إنشاؤها هذا الموسم.

وتضم اللجنة الفنية التي تم تشكيلها كلا من طارق محجوب واحمد حسن نجما النادي في عصره الذهبي وهو ما يأتي ضمن خارطة الطريق التي وضعها المجلس لإعادة نادي غزل المحلة لمكانته التي تليق باسمه وجماهيره العريضة.

إلغاء منصب المدير الرياضي بغزل المحلة 

كما قرر مجلس إدارة نادي غزل المحلة توجيه الشكر للكابتن صابر عيد وإلغاء منصب المدير الرياضي، وتعيين خالد كساب مديرا للكرة بالفريق الأول.

وكان خالد كساب مدير الكرة قد قام خلال الأسبوعين الماضيين بالتنقل بين القاهرة والأقاليم للتعاقد مع اللاعبين الجدد لدعم صفوف الفريق الأول بالاتفاق مع خالد عيد المدير الفني للفريق وبالتشاور المستمر مع رئيس النادي.

ومن المنتظر خلال الأيام القادمة الإعلان عن الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي، وجميعهم من اللاعبين الواعدين والمتميزين وبعضهم من أصحاب الخبرة.

وستبدأ اللجنة الفنية المشرفة على الكرة أعمالها بعقد اجتماعات مكثفة مع محمد جنيدي مدير قطاع الناشئين، لمناقشة تشكيل الاجهزة الفنية لفرق القطاع في الموسم الجديد.

كما ستقوم اللجنة بعمل التصور الخاص بتطوير القطاع من خلال اختيار افضل المدربين القادرين على تحقيق طموحات جماهير النادي في العودة للمنافسة علي البطولات، ودعم الفرق بالعناصر المتميزة من الناشئين ابناء المحلة ومراكز محافظة الغربية، ومحافظات الدلتا، لإعادة قطاع الناشئين واحد من أهم وأقوي القطاعات في مصر.

وتضم خارطة تطوير الكرة بالنادي وضع اللجنة الفنية اللمسات الأخيرة الخاصة بإنشاء أكاديميات الكرة بالنادي للمساهمة في دعم فرق النادي بالعناصر المتميزة من مختلف الأماكن.

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غزل المحلة أسامة خليل خالد كساب مدير الكرة المصري البورسعيدي عبده يحيي

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