الإثنين 07 أغسطس 2023
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سياسة

العوضي: إخلاء سبيل 33 محبوسًا احتياطيًا بقرار من النيابة اليوم

العفو الرئاسي، فيتو
العفو الرئاسي، فيتو

أعلن المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عن قائمة جديدة من المحبوسين احتياطيًا أخلى سبيلها اليوم الإثنين بقرار من النيابة العامة.

إخلاء سبيل ٣٣ محبوسًا احتياطيًا

وقال «العوضي» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" منهم عمر الشنيطي ويوسف منصور وأحمد حسنين.. إخلاء سبيل ٣٣ من المحبوسين احتياطيا اليوم».

شروط العفو الرئاسي

ويذكر أن  المادة 155 من دستور 2014 وتعديلاته، تنص أن لرئيس الجمهورية قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، ولا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب، والعفو الرئاسي يشمل نوعين من القرارات هما العفو الشامل والعفو عن العقوبة.

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قضايا غير مخلة بالشرف

العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

 

جرائم لا ينطبق عليها شروط العفو

العفو الرئاسي لا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

 

جرائم شركات مجال الأموال 

القرار لا يسري أيضًا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

 

سلوك السجين فترة العقوبة

العفو على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

 

العفو اختصاص رئيس الجمهورية

قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.

 

الحصول على حكم بات

 الشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلًا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلًا.

قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.

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إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي إجراءات العفو الرئاسي استمارة العفو الرئاسي

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