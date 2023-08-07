أكرم حسني.. ضابط اختار الفن.. أبو حفيظة بداية الشهرة.. الوصية وريح المدام كتبا النجومية.. ومكتوب عليا عودة قوية بعد رجالة البيت

أكرم حسني، أيام قليلة تفصلنا عن طرح فيلم العميل صفر أحدث بطولات النجم أكرم حسني في السينمات، حيث من المقرر أن يعرض في دور العرض ابتداء من 16 أغسطس الجاري، ويضم العمل العديد من النجوم كما تدور قصته في إطار كوميدي.

وفيلم العميل صفر من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي.

فيلم العميل صفر، فيتو

الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤي عبد الله وإخراج كريم العدل.

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أكرم حسني من برومو العميل صفر، فيتو

أكرم حسني والكوميديا

ومن المعروف أن الفنان أكرم حسني أحد أبرز النجوم في عالم الكوميديا المصرية في الفترة الحالية، وعلى الرغم من مسيرته الفنية التي ليست بالطويلة، إلا أنه نجح في كتابة اسمه وفرض نجوميته من خلال أعمال مميزة وشخصيات تعلق بها الجمهور.

بدايات أكرم حسني

وما لا يعرفه الكثيرون أن الفنان أكرم حسني تخرج كضابط شرطة في عام 1996، كما عمل في سلك الشرطة لمدة قاربت العشر سنوات كاملة، قبل أن يتخذ قرارا بترك العمل الشرطي والاتجاه للإعلام.

أكرم حسني، فيتو

وهو ما حدث بالفعل، فبدأ أكرم حسني عمله الإعلامي في عام 2004، حيث عمل مذيعًا في إذاعة نجوم إف إم، وقدم برنامج أسبوعي تحت اسم “100.6”.

أكرم حسني من الإذاعة للتلفزيون وبداية الشهرة

وكانت بداية نجاح أكرم حسني في عام 2008 من خلال شخصية "سيد أبو حفيظة" التي ابتكرها في برنامجه الكوميدي "نشرة أخبار الخامسة والعشرون" والذي كان يعرض عبر قناة "موجة كوميدي"، وقد نجح في تقديم هذه الشخصية بشكل كبير وحصد جماهيرية ضخمة.

شخصية سيد أبو حفيظة تكتب النجاح في التلفزيون والدراما

وفي عام 2009 قدم أكرم حسني أيضا برنامج "الكابوس" بشخصية أبو حفيظة وقدم في 2011 برنامج "حدوتة بعد النوم" بشخصية أبو حفيظة.

نونة المأذونة البداية

وفي عام 2011 أقدم أكرم حسني على تعلم فنون التمثيل المختلفة وذلك من خلال ورشة لتعليم التمثيل مع مروة جبريل، ليقدم بعدها أول أدواره التمثيلية في المسلسل الكوميدي “نونة المأذونة” الذي عرض في رمضان 2011 والذي ظهر فيه أيضًا بشخصية أبو حفيظة.

أسعد الله مسائكم

وفي عام 2014 اقتبس أكرم حسني من شخصية أبو حفيظة جملة "أسعد الله مسائكم" لتكون عنونًا لبرنامجه الكوميدي، وقدم منه ثلاثة مواسم وحقق نجاحًا كبيرًا، وفي عام 2015 قدم برنامج "ما وراء التردد".

مسلسل لهفة

وشارك أكرم حسني في عام 2015 في مسلسل "لهفة" بطولة النجمة دنيا سمير غانم، والذي عرض في الموسم الرمضاني وقتها، وقدم شخصية "أبو حفيظة" أيضا.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول فتاة طموحة حلمها الوحيد أن تصبح ممثلة وتحاول الاعتماد على خالها الذي كان يعمل ريجيسيرا لكي يحقق لها ما تحلم به، وتتوالى الأحداث.

فيلم كابتن مصر

وكذلك شارك أكرم حسني في فيلم "كابتن مصر" والذي عرض 2015 أيضا بشخصية أبو حفيظة، والفيلم كوميدي ورياضي مصري عرض عام 2015، بطولة محمد إمام، حسن حسني، إدوارد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، علي ربيع، من تأليف عمر طاهر، وإخراج معتز التوني.

الابتعاد عن شخصية أبو حفيظة وزيادة الجماهيرية

كلب بلدي أول بطولة

بعد هذه الفترة ابتعد أكرم حسني عن شخصية "أبو حفيظة" ولأول مرة يقدم دور البطولة بجانب أحمد فهمي من خلال فيلم كلب بلدي في عام 2016، والذي قدم فيه شخصية "وردة الحلواني.

فيلم كلب بلدي، فيتو

الفيلم من بطولة أكرم حسني وأحمد فهمي ومحمد سلام ومحمود الجندي ومحمد البزاوي وعبد الباسط حمودة وإخراج معتز التوني.

ريح المدام والوصية وبنك الحظ والبدلة.. مرحلة ترسيخ النجومية

واصل بعد ذلك أكرم حسني الحفاظ على البطولة ورسخ اسمه في مصاف نجوم الكوميديا في السينما والدراما، وذلك من خلال عدة أعمال خلال الفترة من 2016 وحتى 2019، وهي كل من مسلسل "ريح المدام" والذي عرض عام 2017، وفيلم "بنك الحظ" عام 2017، و"الوصية" والذي عرض عام 2018، وفيلم "البدلة" رفقة النجم تامر حسني في 2018.

ريح المدام

مسلسل ريح المدام أنتج في عام 2017 من بطولة أحمد فهمي، أكرم حسني، مي عمر ورجاء الجداوي، تأليف تامر إبراهيم، ولاء شريف، أسامة مقلد، صالح سعيد، وليد عبد السلام، ومن إخراج كريم العدل.

الوصية

ومسلسل الوصية بطولة أكرم حسني وأحمد أمين وريم مصطفى وأحمد حلاوة وخالد كمال، ومحمد جمعة، وعارفة عبد الرسول، وبسنت النبراوي، من تأليف ورشة كتابة، وإخراج خالد الحلفاوي.

و تدور الأحداث في إطار كوميدي حول شاب مستهتر يتوفى والده، ويترك له وصية واجبة النفاذ، فيطلب من صديقه أن يساعده في تنفيذها حتى يتمكن من الحصول على الميراث.

بنك الحظ

وشارك أكرم حسني في تلك الفترة أيضا في فيلم "بنك الحظ" عام 2017، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي، ومن إنتاج طارق العريان، وموسى عيسى، وبطولة كل من محمد ممدوح، أكرم حسني، محمد ثروت.

فيلم بنك الحظ، فيتو

البدلة

أما فيلم البدلة من إنتاج سنة 2018، وعرض في موسم عيد الأضحى وقتها، وهو من إخراج محمد جمال العدل، قصة الفيلم لتامر حسني، وتأليف أيمن بهجت قمر، ومن بطولة تامر حسني، وأكرم حسني، ماجد المصري، ودلال عبد العزيز، وطاهر أبو ليلة.

رجالة البيت.. انتبه قطار النجومية يرجع للخلف

توقفت سلسلة نجاحات أكرم حسني المتتالية بعد ذلك عند محطة مسلسل "رجالة البيت" والذي عرض في موسم دراما رمضان 2020، وشاركه البطولة أحمد فهمي، ويكفي القول إن اعتذار صناع العمل وأبطاله عن هذه التجربة يكفي لتقييمها وتوضيح ضعف الفكرة التي اعتمد عليها المسلسل، والإفيهات التي وصلت لحد ما يمكن وصفه بالابتذال، وتعرض المسلسل لموجة انتقادات ضخمة وقتها وسط اعتراف ضمني لأبطاله بالخطأ وفشل التجربة.

مكتوب عليا.. عودة قوية سريعة

وبعد عامين وتحديدا في عام 2022، نجح أكرم حسني في أن يعود للجمهور بعمل مميز نال إشادة جماهيرية ضخمة خلال موسم عرضه في رمضان، وهو مسلسل "مكتوب عليا".

المسلسل بطولة أكرم حسني وآيتن عامر وهنادي مهنا وعمرو عبد الجليل، من تأليف إيهاب بليبل ومن إخراج خالد الحلفاوي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يلتقي «جلال» بأحد الأشخاص ويقوم هذا الشخص بمسح ذراعه بمادة مسحورة موجودة داخل زجاجة مسك، ليتفاجأ الشاب في اليوم التالي أن أحداثه اليومية وكل ما يقع له خلال الساعات المقبلة مكتوب على ذراعيه، ليجد نفسه في ورطة بعد اكتشافه أمورا خطيرة ستحدث له.