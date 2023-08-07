أنواع الشيكات ومدة صلاحية صرفها، وحالات يمتنع فيها البنك عن التحصيل

تتنوع الشيكات المعمول بها في القطاع المصرفي داخل مصر حيث يتم تداول هذه الأنواع من الشيكات في التعاملات المالية بين البنوك والعملاء وبين العملاء وبعضهم البعض.

وتضم قائمة هذه الشيكات ما يلي:

1 - الشيك البنكي.

2 - الشيك المصرفي.

3 - الشـيك المعـتمد.

4 - الشيك الخطي.

5 - الشيك المسـطر.

6 - التسطير العام.

7 - التسطير الخاص.

ومن جانب آخر يطرح الكثيرون سؤالا حول وجود وقت زمني محدد لانتهاء صلاحية الشيكات وهو أمر يبحث الكثير من عملاء البنوك عن إجابة له.

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مدة صلاحية صرف الشيكات

وحول تساؤل متى تنتهي صلاحية الشيكات فان المدة المحددة لصلاحية الشيك هي عام ميلادي كامل منذ توقيت إصداره لصالح العميل.

كما يسعى العديد من عملاء البنوك الذين يتعملون من خلال الشيكات لمعرفه طريقه تظهير الشيك بشكل صحيح وبما يتيح لهم صرفه وعدم وجود أي مشكلة تمنع الحصول على الأموال المقررة من خلال هذا الشيك.

كتابة الشيكات، فيتو

طريقة تظهير الشيك

ونرصد خلال السطور القادمة الطريقة الصحيحة لتظهير الشيك وهي:

١_ التظهير هي العملية التي تمنح للشخص المسجل اسمه على الشيك الحق في التصرف في الشيك وقتما يشاء.

٢_ تعد من العمليات التي يجب القيام بها في البنك وبحضور الموظف المسئول.

٣_كما يجب أن يكون المظهر من الأشخاص البالغين السن القانوني.

٤_لابد أن يحمل المظهر البطاقة الشخصية له وقت القيام بعملية التظهير ولم يعترف بصورة منها.

٥_يقوم المظهر بكتابة اسمه بشكل رباعي على ظهر الشيك.

٦_كما يتم كتابة رقم البطاقة الشخصية الخاص بالمظهر وعنوانه بشكل تفصيلي.

٧_أيضًا يتم تسجيل رقم الهاتف الشخصي للمظهر في حالة الرغبة في ذلك.

طريقة تظهير الشيكات، فيتو

وفي سياق متصل قد يرفض البنك صرف شيك المقدم إليه من العملاء في عدة حالات معينة ولأسباب محددة.

أسباب رفض البنك صرف الشيك

ويتم رفـض الشيك من البنك المسحـوب عـليه لهذه الأسباب:

1-ليس للساحب حساب طرف البنك

2-التوقيع غير مطابق

3-الحساب مغلق طرف البنك

4-الشيك معلق على شرط

5-عدم كفاية الرصيد ورفض المستفيد المقابل الجزئي

6-عدم وجود رصيد

7-الشيك معترض عليه ولا يوجد رصيد

8-الشيك يفقد أحد الأرقام القانونية اللازمة لصحته

9-الشيك معترض عليه والقيمة مجنبة طرف



فيما تتنوع الحالات التي يمتنع فيها البنك عن صرف الشيك المقدم إليه من العملاء.

وتختلف أسباب الرفض للشيك حيث تكون أسبابها كالتالي:

صرف البنوك للشيكات، فيتو

حالات امتناع البنوك عن صرف الشيك

1- إذا كان بالـشـيـك أي عـيـوب ظاهـرة (مـمـزق – مكـتـوب بصورة غـيـر مـقـرؤة – مكـتـوب بحـبـر غـيـر واضح)

2- إذا ظهر بـالـشـيـك عـيـوب في تـظـهـيـراتـه.

3-· إذا كانت البـيانات مـحـرفـة عـلى نحـو يُـغـايـر البـيانات الأصـلية.

4-· إذا كـان الـشـيـك غـيـر قابـل للتـظهـيـر وتـقـدم به مـسـتـفـيـد آخـر.

5-· إذا كـان الـشـيـك يـنـقـصـه بـيـان إلـزامي وغـيـر ثابـت الـتـاريخ.

6- · إذا كـان الـشـيـك يـنـقـصه كـتابـة المـبـلـغ بالحـروف والأرقـام.

وهناك عدد من الضوابط التي يجب أن يشملها الشيك في التعامل المصرفي حيث تشمل هذه الضوابط ما يلي:

ضوابط يجب أن يشملها الشيك

كلمة شيك يكتب أن تكون مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها بشرط الوفاء بمبلغ معين من النقود مكتوبًا بالحروف والأرقام، ويكتب اسم البنك المسحوب عليه، ومكان الوفاء وتاريخ ومكان إصدار الشيك، واسم وتوقيع من إصدار الشيك.

يحدد القانون الحالات التي يعد فيها الصك الخالي شيكا كالتالي:

- إذا كان الشيك خاليًا من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يوجد به المركز الرئيسي للبنك المسحوب عليه.

- إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر في موطن الساحب.

والشيك الصادر في مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا على بنك. والصك المسحوب في صورة شيك على غير بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكًا.

وإذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبالأرقام معًا فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ المكتوب بالحروف.