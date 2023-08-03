الخميس 03 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

الإحصاء: 5.3% ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية لليونان خلال عام 2022

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،فيتو

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى اليونان مسجلة 1.7 مليار   دولار خلال عام 2022 مقابل  1.6 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 5.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من اليونان  418.6 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل  409.6 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.2%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع  قيمة التبادل التجاري بين مصر واليونان لتصل إلى 2.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل  2.1 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 4.7%.

Advertisements

أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى اليونان خلال عام 2022

1. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.3 مليار دولار.
2. أسمدة بقيمة 119.7 مليون دولار.
3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 50.4 مليون دولار.
4. خضر ونباتات بقيمة 49.4 مليون دولار.
5. حديد وصلب بقيمة 38.7 مليون دولار.
6. ألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 21.5 مليون دولار.
7. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 15.4 مليون دولار.
8. ورق بقيمة 13.5 مليون دولار.
9. نحاس ومصنوعاته بقيمة 13.3 مليون دولار.
10. منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 7.5 مليون دولار.

أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من اليونان خلال عام 2022

1. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 116.9 مليون دولار.
2. قطن بقيمة 100.7 مليون دولار.
3. فواكه بقيمة 96.2 مليون دولار.
4. منتجات الصيدلة بقيمة 10.2 مليون دولار.
5. مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 9.7 مليون دولار.
6. تبغ بقيمة 8.9 مليون دولار.
7. ألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 8.5 مليون دولار.
8. ملح وكبريت بقيمة 7.9 مليون دولار.
9. محضرات خضر بقيمة 5.8 مليون دولار.
10. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 4.6 مليون دولار.

 

 قيمة الاستثمارات اليونانية في مصر

 

وبلغت قيمة الاستثمارات اليونانية في مصر 6.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل  1.5 مليون دولار خلال العام المالي  2020 /2021 بنسبة ارتفاع  قدرها 334.4%.

 

 قيمة تحويلات المصريين العاملين باليونان

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين باليونان 15.1 مليون دولار خلال العام المالي  2021/2022 مقابل 10.1 مليون  دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع  قدرها 49.1 %

 

قيمة تحويلات اليونانيين العاملين في مصر

بلغت قيمة تحويلات اليونانيين العاملين في مصر 5.1 مليون دولار خلال العام المالي  2021/2022 مقابل 3.4 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها  47.7%.

 

الإحصاء: مصر تسجل ربع مليون نسمة خلال 57 يوما

الإحصاء: 16.4 مليون دولار قيمة تحويلات المصريين العاملين بروسيا بالعام المالي 2021 / 2022

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الإحصاء الصادرات المصرية اليونان التبادل التجاري بين مصر واليونان

مواد متعلقة

الإحصاء: مصر تسجل ربع مليون نسمة خلال 57 يوما

الأكثر قراءة

التظلمات تخفف عقوبة كهربا إلى 6 مباريات وهذا موقف أزمة الشحات والشيبي

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين

كواليس إقالة أبو عبلة من رئاسة الجهاز الطبي بالأهلي

جريمة الصحراوي الغامضة.. تفاصيل مقتل رجل أعمال داخل سيارته الفارهة (فيديو جراف)

أخبار مصر: حسم سعر الفائدة، رحيل مرتضى عن الزمالك ورد من ممدوح عباس، بن شرقي يفاجئ الأهلي، مقتل سيدة بالمنوفية بطريقة نيرة أشرف

الزمالك يعلن التعاقد مع محمد عادل لاعب طائرة الأهلي

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بخسائره في البطولات العربية

مصرع شقيقين داخل شقة في الساحل

Advertisements

منوعات

المزيد

منصة "إكس" تتيح للمستخدمين إخفاء العلامة الزرقاء من حساباتهم

اكتشاف جديد يقلب البشرية، مادة توصيل للكهرباء من حرارة الغرفة يثير الجدل

أوكسفام: غالبية عمل المرأة بلا أجر

علماء يعثرون على حفرية لحيوان ضخم في بيرو

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدواجن والبيض اليوم، سعر كيلو الفراخ البيضاء يواصل الانخفاض في الأسواق

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس داخل الأسواق

سعر جرام الذهب اليوم الخميس، مؤشر المعدن الأصفر بالبورصة المصرية (رابط مباشر)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 3-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

جريمة الصحراوي الغامضة.. تفاصيل مقتل رجل أعمال داخل سيارته الفارهة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بالربح والثروة والجاه والسلطة

تفسير رؤية زيت الزيتون في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض والرزق الحلال

هل يجب على المخطوبة طاعة خطيبها، أستاذ فقه يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية