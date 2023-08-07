فحص 586 ألفا و19 نخلة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء بقنا
صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن الإدارة العامة لمكافحة الآفات بمديرية الزراعة قامت بفحص 586 ألفا و19 نخلة بهدف مكافحة آفة "سوسة النخيل الحمراء" بمختلف نواحي مدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار الخطة التي تتبناها المديرية للارتقاء بقطاع التمور وتحجيم الإصابات التي قد تسببها سوسة النخيل.
وأضاف "الداودي" أن عدد النخيل المصاب بالسوسة الحمراء بلغ 148 نخلة، وقامت الإدارة بمعالجة 109 نخلات، واقتلاع 39 نخلة أخرى مصابة للقضاء على الإصابة نهائيا، والرش الوقائي لعدد 22 نخلة للقضاء على الأطوار الكاملة للحشرة بهدف الحد من حدوث إصابات جديدة بالنخيل، فضلا عن فحص 605 نخلات بمنطقة الغابة بالمعني من إجمالى 1166 نخلة وتم التأكد من سلامتها، مشيرًا إلى أن مديرية الزراعة لم تسجل أي حالات إصابة بها.
من جانبه قال المهندس محمد جيلانى وكيل وزارة الزراعة بقنا، إن الإدارة قامت بفحص 138 ألفا و627 نخلة بجميع نواحي مدينة قنا نتج عنها الكشف عن إصابة 35 نخلة تم معالجة 15 نخلة واقتلاع 20 نخلة مصابة.
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