الإثنين 07 أغسطس 2023
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أخبار مصر

نقابة القراء تعلق على واقعة إلقاء نقطة على قارئ شهير

رمي النقطة على القارئ،
رمي النقطة على القارئ، فيتو

قال محمد الساعاتي مستشار نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة بمصر: إن مجلس إدارة النقابة برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد - شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء - استنكر ما حدث فى أحد عزاءات محافظة الدقهلية. 

وظهر في الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي قيام أحد الأشخاص (مشجع) بإخراج أموال موضوعة في "عقد" كما لو كان فى فرح ويقوم بإعطائه كـ "نقطة" للقارئ في مشهد مهين ومشين في حق القرآن وأهله، حيث قال للقارئ: "هذا مقدم حتى تقرأ عزائي".

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وناشد الشيخ محمد حشاد، جمهور القرآن الكريم فى بيان لنقابة القراء قال فيه: “تناشد نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم بمصر جماهير ومحبى وعشاق القرآن الكريم ضرورة الالتزام والمحافظة على قدسية وجلال ووقار القرآن الكريم الذي هو كلام الله عز وجل”.

وأضاف البيان: "إن قارئ القرآن ليس مطربا ولا فنانا. بل يقرأ القرآن الكريم فى خشوع وسكينة. وعلى الجمهور أن يتدبر ويعي ما يقوله القارئ وأن يتعايش مع الآيات. كما ورد: "من أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن".

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