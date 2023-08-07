إحالة المتهم بقتل شاب على يد عاطل في مشاجرة بالطالبية للمحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهم بقتل شاب على يد عاطل بمشاجرة بالطالبية للمحاكمة الجنائية.

وكانت النيابة العامة بالجيزة اتهمت عاطل بقتل شاب في مشاجرة بينهم بسبب خلافات مالية.

وتسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي المبدئي في واقعة مقتل شاب على يد عاطل في مشاجرة بينهم بسبب خلافات مالية تمهيدا لإصدار قرار بإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية.



وقررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهم وطلبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان أسباب وملابسات الحادث.



وكانت قد كلفت النيابة العامة الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.



ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل شاب نتيجة خلافات بينهما، حيث اعتدى عليه خلال مشاجرة بالطالبية، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.



ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه وإصابته برأسه، حيث انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن مشاجرة نشبت بين شخصين، مما أسفر عن مصرع أحدهما، نتيجة الاعتداء عليه وإصابته برأسه.



تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

Advertisements

طالب يطعن آخر بسكين بسبب فلاشة ألعاب

أمرت نيابة الجيزة بتشريح جثة طالب ثانوية قتل علي يد صديقه داخل سايبر في الوراق، كما أمرت بالتصريح بدفن الجثة بعد الحصول على تقرير الصفة التشريحية.

وتباشر نيابة الجيزة التحقيق مع طالب يبلغ من العمر ١٨ عامًا طعن صديقه طالب يبلغ من العمر ١٦سنة بسكين خلال مشاجرة، بسبب خلافات بينهما داخل سايبر.

وقال المتهم أمام جهات التحقيق، إنه حدث بينهم وبين الضحية خلاف بسبب فلاشة ألعاب، داخل سايبر "صالة ألعاب"، فتطورت المشاجرة، بعدما صفع أحدهما الآخر ونجح رواد المحل في الفصل بينهما وانصرف كلاهما ليفاجأ المارة بسقوط طالب الثانوي العام بعد خروجهما للشارع حيث أحضر صديقه سلاحا أبيض وغرسه في صدره ليسقط جثة هامدة.

اقرأ أيضا: شهود عيان يكشفون تفاصيل حادث طعن طالب لصديقه داخل سايبر

طعن طالب خلال مشاجرة بـ الوراق

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم تشاجر مع الضحية داخل سايبر بسبب خلافات بينهما، فتطورت المشاجرة، وطعن المتهم الضحية طعنة نافذة في صدره، مما أسفر عن مقتله في الحال.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد مقتل طالب فى الوراق، بإجراء التحريات تبين للمقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق أن المتهم طالب، طعن المجني عليه طالب، بسبب خلافات بينهما داخل سايبر.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.