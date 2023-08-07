الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم تعتمد 8 مدارس جديدة بالوادى الجديد

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، ڤيتو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اعتماد 8 مدارس بالمحافظة من قِبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد،  أن بيان الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء جاء كالتالى:

إدارة الخارجة التعليمية، تم بها اعتماد روضة مدرسة البستان للتعليم الأساسي، روضة ملحقة المعلمين الابتدائية، مدرسة صلاح الدين الإعدادية.

Advertisements

أما بالنسبة لإدارة الداخلة التعليمية، فقد تم اعتماد روضة مدارس عين أم الصغير، الشهيد مصطفى سعيد، الصديق الابتدائية، عين الرخا، روضة الغرغور الابتدائية.

وأكد وكيل التعليم بالمحافظة أن إجمالى عدد المدارس المعتمدة حتى الآن بلغ نحو 145 مدرسة بالقطاعات والمراحل التعليمية  المختلفة.

ولفت وكيل تعليم الوادي الجديد، إلى أن اعتماد الهيئة لمؤسسات جديدة يضاف إلى سلسلة جهود المديرية وإدارة الجودة هذا العام، ويعتبر إنجاز جديد يضاف إلى الإنجازات التي حققها تعليم الوادي الجديد على مدار العام الدراسي في مجال الجودة والاعتماد.

وأوضح أن هذه الخطوة تعتبر ضرورة للارتقاء بالعملية التعليمية وتستهدف تحقيق المؤسسة التعليمية لنواتج التعلم وفق رؤية مصر 2030، والتي ترتكز على تربية الأجيال وتعليمهم وتأهيلهم للقيام بأدوارهم وتحملهم المسؤولية في بناء مجتمعهم وتشجيع المدارس على تحقيق الجودة والوصول لمستويات عالية من الإتقان والتميز.

ووجه وكيل التعليم بالوادى الجديد، التهنئة لمديري وأعضاء جميع المؤسسات التعليمية الحاصلة على الاعتماد والمجدد لها، تحت إشراف إدارة الجودة لجهودهم الطيبة وعملهم المتواصل الدؤوب متمنية لهم دوام التقدم والرقي.

وجاء ذلك تحت رعاية، الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد تعليم الوادى الجديد وكيل تعليم الوادي الجديد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد

مواد متعلقة

محافظ الوادي الجديد يستقبل أعضاء لجنة المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة

محافظ الوادي الجديد يتابع تشغيل المرافق في العاصمة الإدارية بالمحافظة (صور)

محافظ الوادي الجديد: اعتماد خرائط المخططات التفصيلية لـ 15 قرية

900 فرصة عمل بإجمالي قروض 47 مليون جنيه بواحة الخارجة بالوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد: 182 مشاركا في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

مصرع طفل غرقًا في إحدى آبار واحة الخارجة بالوادي الجديد

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب، انخفاض أسعار المعدن الأصفر اليوم الإثنين 7-8-2023

أبرزها الحقوق والهندسة والصيدلة، مقترح برلماني بغلق باب القبول في 6 كليات

5 صور ترصد استقبال الرئيس السيسي لسلطان طائفة البهرة

الاتفاق السعودي يزاحم اتحاد جدة بعرض ضخم لضم محمد صلاح

نقابة القراء تعلق على واقعة إلقاء نقطة على قارئ شهير

آليات جديدة لتنظيم وجود اللاجئين بمصر، تعرف على التفاصيل

صلاح محسن يقود هجوم الأهلي بداية الموسم في هذه الحالة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023

Advertisements

منوعات

المزيد

الشركة صاحبة الغواصة المنكوبة تيتان تعلن إرسال 1000 شخص إلى الزهرة، والنشطاء: رحلة للجحيم

مؤسس تيتان الغارقة يخطط لإرسال 1000 شخص في رحلة لقلب الجحيم

مارك زوكربيرج يحدد موعد القتال مع إيلون ماسك

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 7-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

سعر جرام الذهب، انخفاض أسعار المعدن الأصفر اليوم الإثنين 7-8-2023

أسعار الذهب اليوم الاثنين بالأسواق 7-8-2023، مؤشر الذهب بالبورصة المصرية مباشر

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 7-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

الفئات الأكثر عرضة لآلام الظهر وهذه أهم الأسباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

القراءات العشر وأصحابها وأماكن انتشارها في الأقطار الإسلامية

تفسير رؤية الكعبة في المنام وعلاقتها بتفريج الهموم والتخلص من الأزمات

ما حكم كتابة الآيات القرآنية بالذهب على جدار قبلة المسجد النبوي الشريف؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية