الهيئة القومية لضمان جودة التعليم تعتمد 8 مدارس جديدة بالوادى الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اعتماد 8 مدارس بالمحافظة من قِبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، أن بيان الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء جاء كالتالى:

إدارة الخارجة التعليمية، تم بها اعتماد روضة مدرسة البستان للتعليم الأساسي، روضة ملحقة المعلمين الابتدائية، مدرسة صلاح الدين الإعدادية.

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أما بالنسبة لإدارة الداخلة التعليمية، فقد تم اعتماد روضة مدارس عين أم الصغير، الشهيد مصطفى سعيد، الصديق الابتدائية، عين الرخا، روضة الغرغور الابتدائية.

وأكد وكيل التعليم بالمحافظة أن إجمالى عدد المدارس المعتمدة حتى الآن بلغ نحو 145 مدرسة بالقطاعات والمراحل التعليمية المختلفة.

ولفت وكيل تعليم الوادي الجديد، إلى أن اعتماد الهيئة لمؤسسات جديدة يضاف إلى سلسلة جهود المديرية وإدارة الجودة هذا العام، ويعتبر إنجاز جديد يضاف إلى الإنجازات التي حققها تعليم الوادي الجديد على مدار العام الدراسي في مجال الجودة والاعتماد.

وأوضح أن هذه الخطوة تعتبر ضرورة للارتقاء بالعملية التعليمية وتستهدف تحقيق المؤسسة التعليمية لنواتج التعلم وفق رؤية مصر 2030، والتي ترتكز على تربية الأجيال وتعليمهم وتأهيلهم للقيام بأدوارهم وتحملهم المسؤولية في بناء مجتمعهم وتشجيع المدارس على تحقيق الجودة والوصول لمستويات عالية من الإتقان والتميز.

ووجه وكيل التعليم بالوادى الجديد، التهنئة لمديري وأعضاء جميع المؤسسات التعليمية الحاصلة على الاعتماد والمجدد لها، تحت إشراف إدارة الجودة لجهودهم الطيبة وعملهم المتواصل الدؤوب متمنية لهم دوام التقدم والرقي.

وجاء ذلك تحت رعاية، الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.