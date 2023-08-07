إزالة مباني مخالفة بالزقازيق وأبو حماد بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

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إزالات بأبوحماد والزقازيق

كما توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة أبوحماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالأسدية لتنفيذ إزالة لمبنى بالطوب اللبن على مساحة ٨٠م بناحية أبو سلطان هذا وقد أزالت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق أعمال تعديات مخالفة عبارة عن بدروم بقرية هرية وتم إخلاء الموقع تمامًا بالتنسيق مع الوحدة المحلية ببني عامر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الاجهزة التنفيذية بمنيا القمح

كما توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة منيا القمح بإزالة جمالون مخالف بقرية شلشلمون خارج الحيز العمراني وتم فك جميع الأعمال وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتمكنت رئاسة مركز ومدينة ههيا بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزرزمون بإزالة شدة خشبية بالدور الأول علوي لمنزل بناحية كفر الشيخ عثمان تابع قرية الفواقسة (الزرزمون) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مركز ومدينة ديرب نجم

وشنت الأجهزة التنفيذية بمركز ديرب نجم بالتنسيق مع الوحدة المحلية بجميزة بني عمرو حملة مكبرة لإزالة التعديات بناحية قرية الصانية وأسفرت الحملة عن تنفيذ الإزالة الكلية لحجرة وسور بالدبش وسور بالصاج مقامة بالمخالفة على أرض إصلاح زراعي على مساحة ( ١٠٠م ) بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

رئاسة مركز ومدينة فاقوس

كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالفرايحه بإزالة حالة تعدى خارج الحيز العمراني عبارة عن شدة خشبية وتشوين مواد بناء لسيمل دور ارضى بناحية عزبة معلومة بالوحدة على مساحة حوالي ١٣٠ م تقريبا باسم المخالف ( ا.م.م ) وتمت الإزالة كليا على نفقة المواطن ورفع مواد التشوين والتحفظ على المعدات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المهندس عاطف صالح عبده

هذا وقد قال المهندس عاطف صالح عبده رئيس مركز ومدينة أولاد صقر إنه بناء على تعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية محافظ الشرقية بضرورة تواجد المسؤول التنفيذي بالشارع لمتابعة الخدمات المؤداة للمواطنين في كافة القطاعات وكذلك التعرف على مشاكلهم واحتياجاتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم، قائلا ً إن معايير تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية خلال ‏الفترة المقبلة تتوقف على مدى تواجدهم في الشارع ومتابعة أعمال النظافة ورفع ‏الإشغالات والتصدي لأعمال البناء المخالف وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.