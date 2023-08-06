غدا بدء الأوكازيون الصيفي، و"حماية المستهلك" يحذر من العروض الوهمية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفي" غدا الاثنين.

بدء الأوكازيون الصيفي

وأكدت وزارة التموين أن المدة المحددة للأوكازيون شهر ‏على أن يكون لكل محل أسبوعين، كما نص القرار أيضا على ضرورة ‏حصول المحال التي سوف تشارك على موافقة مديريات التموين ‏الواقع فيها محالهم التجارية والإعلان عن ‫ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

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وقال المتحدث الرسمي معاون الوزير أحمد كمال، إن ‏الأوكازيون فرصة سانحة للمواطنين والتجار.

وأشار إلى أن ‏التخفيضات الموجودة بالأوكازيون تساهم في زيادة القوة الشرائية ‏للمواطنين بشراء اكثر من منتج وتساعد التجار في تصريف كل ‏بضاعتهم الموجودة لديهم.

وأضاف المتحدث الرسمي إن الأوكازيون يساهم في تنشيط التجارة ‏الداخلية، مؤكدا أن الأوكازيون لا يقتصر فقط على محال الملابس بل ‏محال الأدوات المنزلية والمصنوعات الجلدية أيضا.



ضوابط الأوكازيون الصيفي



وألزمت وزارة التموين المحلات بالإعلان على واجهة المحل نسب التخفيضات للسلع المعروضة، وأيضًا إعطاء المواطن فاتورة موضح بها اسم ونوع المنتج وتاريخ الشراء والسعر.

وأكدت وزارة التموين ضرورة إعلان الثمن الفعلي للسلعة قبل التصفية وبعد التخفيض، وألزمت المحلات الحصول على موافقة من مديريات التموين والتجارة ‏الداخلية الواقعة في نطاق دائرته بالمشاركة في الأوكازيون.

وفتحت الوزارة المشاركة أمام جميع المحلات، وليس على محلات الملابس فقط، الأوكازيون الشتوي، حيث سيشارك فيه محلات الأجهزة الكهربائية، والمصنوعات الجلدية، وغيرها من الصناعات.

نسبة التخفيضات في الأوكازيون

وأكدت وزارة التموين أن نسب التخفيضات في الأوكازيون، قد تصل إلى 60%، وتكون نسبة التخفيضات اختياريًّا للمحلات المشاركة والتي تحدد نسبة التخفيض.

نصائح حماية للمستهلك عند الشراء

وقال جهاز حماية المستهلك إنه من الضروري مقارنة السعر في أكثر من محل للمُفاضلة في السعر والجودة، وأيضًا مراجعة بيانات السلعة ومواصفاتها قبل إتمام عملية الشراء.

وطالب جهاز حماية المستهلك التأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات.

الحصول على فاتورة الشراء والاحتفاظ بها ومقارنة الأسعار والتأكد منها قبل وبعد الخصم.

اختيار المحلات حسنة السمعة للشراء منها، والتأكد من عدم وجود عيوب نسيجية واضحة على سطح الخام مثل التنسيل أو التقطيع أو وجود بقع.

اختبار الخياطة من عدة جوانب للمنتج، بحيث تكون ثابتة وذلك بشد طرفي الخام من جوانب الخياطة

اختبار درجة ثبات اللون باستعمال منديل أبيض أو قطنة مبللة واحتكاكه بالخام، وعند ظهور لون المنديل يكون درجة ثبات اللون غير ثابتة.

غرامة 2 مليون جنيه

وحذر جهاز حماية المستهلك من التلاعب في المنتجات أو تقديم عروض وهمية في تخفيضات الأسعار، على غير الحقيقة خلال فترة الأوكازيون

وأكد أن الأحكام أصبحت رادعة وسريعة، وأن التلاعب في نسبة التخفيضات أو إعلان تخفيضات وهمية من الممكن أن يتسبب في غرامة على المحل أو توقيع غرامة مالية على المحل ممكن توصل لـ2 مليون جنيه باعتبارها تقع ضمن الإعلانات المضللة وفقًا لقانون حماية المستهلك.

ويتلقى الجهاز شكاوى المستهلكين ضد أى مخالفات فى الأوكازيون الصيفي من خلال الخط الساخن 19588 من خلال أي خط أرضي، وأيضا من خلال الموقع الإلكترونى، الصفحة الرسمية للجهاز على الفيس بوك أو من خلال الواتس آب على الرقم 01577779999.