الإثنين 07 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تخفيض سرعة القطارات على الوجهين البحري والقبلي بسبب الحر

قطار،فيتو
قطار،فيتو

قررت الهيئة القومية للسكك الحديد تخفيض سرعة القطارات في أي وقت ترتفع فيه درجات الحرارة بشكل يؤثر بالسلب على سلامة التشغيل وعلى الحركة، على أن تعود السرعات لنفس معدلاتها مع انخفاض درجات الحرارة. 

على صعيد آخر أصدر المهندس كامل الوزير وزير النقل تعليمات مشددة لقائدي القطارات، بضرورة مراجعة القطار قبل التحرك من المحطة والالتزام بتعليمات التشغيل ومراجعة أجهزة الأمان على متن القطار بما يساهم في وصول الرحلات بشكل آمن.

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الهيئة القومية للسكك الحديدية

وخفضت الهيئة القومية للسكك الحديدية، سرعة القطارات في مداخل القرى والمزلقانات بسبب الطقس والإصلاحات في بعض المواقع للحفاظ على سلامة الركاب وسلامة حركة القطارات على مستوى الجمهورية.

وشدد المهندس كامل الوزير وزير النقل على ضرورة تشغيل كافة أجهزة التحكم بالقطارات والعمل على خفض معدلات تأخيرات القطارات فى ظل وصول دفعات جديدة من الجرارات والعربات الجديدة والتي تساهم فى رفع مستوى الخدمة.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم حيث يسود طقس حار صباحا، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة الأيام المقبلة والتى تزيد من حرارة الطقس المتوقعة فى الظل بقيم تتراوح من 3: 4 درجات مئوية وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحرى وسيناء وجنوب البلاد.

توقعات حالة الطقس

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس حار  ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب الصعيد.   

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء معتدل ليلا.  

طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس مشمس جزئيا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مشمس جنوب الصعيد. 

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".
إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".
إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".
إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".
إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".
إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".
إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".
السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".
الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".
الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، الحمام".
ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

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