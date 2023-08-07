الإثنين 07 أغسطس 2023
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أخبار مصر

ضبط راكب حاول تهريب مستلزمات شيش إلكترونية داخل الأحذية بمطار القاهرة

ضبط تهريب مستلزمات
ضبط تهريب مستلزمات شيش إلكترونية بمطار القاهرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من مستلزمات الشيش الإلكترونية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

جمارك مطار القاهرة

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة الدولي، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من أبوظبي، استوقف أحمد عمر عجمي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

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تهريب مستلزمات الشيش الإلكترونية 

وأضافت المصادر أنه بتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من إبراهيم كمال مأمور الجمرك، وهاني مصطفي رئيس القسم، واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب.

وقام وائل محمد إمبابي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣، بتكليف كل من فادي نبيل جيد وعلاء الدين عمارة مأمورا الجمرك، بتفتيش الراكب ذاتيا مما أسفر عن وجود كمية كبيرة من مستلزمات الشيش الإلكترونية، قام احمد علي مدير الجمرك، بتكليف لجنة مكونة من فاطمة محمد عبده والسيد موسى وهدى إبراهيم وآلاء صلاح مأموري الجمرك، تحت اشراف محمود محمد سعيد مدير الحركة، وذلك لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها ٦٣١ عبوة من مستلزمات الشيش الإلكترونية.

امر احمد علي السيد مدير الإدارة الاولي، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٨٨ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

رحلات مصر للطيران إلى الهند

وأعلن المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لـ مصر للطيران، عن إقلاع أولى رحلات مصر للطيران المباشرة من مطار القاهرة الدولي إلى العاصمة الهندية نيودلهي.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية مصر للطيران التي تهدف إلى زيادة عدد المقاصد والترددات التي تصل إليها الشركة في القارة الآسيوية والتي تعد من المناطق الأكثر نموًا في حركة السفر بهدف خلق فرص تسويقية جديدة لمصر للطيران.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لـ مصر للطيران أنه في ظل التزايد الملحوظ والمستمر في حجم التبادل التجاري وحركة السفر بين مصر والهند تسير مصر للطيران رحلات جوية مباشرة إلى نيودلهي بواقع 4 رحلات أسبوعيًا أيام الخميس، والجمعة، والسبت، والأحد.

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