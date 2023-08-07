رئيس جامعة بني سويف يعتمد حركة التنقلات بين مديري الكليات

اعتمد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف حركة مديري الكليات على مستوى الجامعة، موجها محمد سليم أمين عام الجامعة بتنفيذ الحركة الجديدة التي تم نقل عدد من المديرين إلى أماكن أخرى.

قرار حركة تنقلات بين مديري الكليات بجامعة بني سويف

قرار حركة تنقلات بين مديري الكليات بجامعة بني سويف

وتضمن القرار تعيين قائم بأعمال أمين مساعد الـ 330 فدانا، بشرق النيل التابعة للجامعة ويتولى الإشراف عليها عصام كمال وقائم بأعمال أمين مساعد مجمع التعليم الصناعى، انجي هانى جبرائيل وقائم بأعمال مدير عام الشؤون الإدارية محمد سيد وقائم بأعمال أمين مساعد غرب النيل نجلاء احمد جلال وقائم بأعمال مدير عام المكتبات أسامة حسنى عبدالوهاب.

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وجاء بالقرار تعيين مدير كلية الآداب شيرين جاد، ومساعد المدير إيهاب ربيع إبراهيم وكلية التجارة سيد حامد ومساعد لمدير الكلية هانى نظمى وتعيين مدير لكلية العلوم خالد عوض إبراهيم ومساعدا له فدوا امين واختيار مدير لكلية الحقوق هشام محمد ومساعدة ايمان يحى واختيار مديرا لكلية الصيدلة رضوان بكر ومساعدا لها هاني محمد قرنى وكلية التربية محمد مجدي ومساعد له محمد على سعيد.

كما تضمن القرار تعيين نجلاء أحمد محمد مدير لكلية الطب البشري ومساعدا لها ايمن حسن كما تم اختيار مدير لكلية الطب البيطرى جميل عادل عبدالعال ومساعدا له علاء محمود أحمد أمين والإبقاء على مدير كلية الإعلام محمد على خليفة وكلية علوم الأرض هبة بدر وكلية السياحة والفنادق شيماء جابر وكلية الألسن سهيلة جمال وكلية التكنولوجيا والتعليم محمود زيدان ومساعد للمدير ياسر محمد.

وتعيين انتصار عبدالباقى مدير بكلية السياسة والاقتصاد ومساعدا لها عبدالحميد سلامة وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى سعيد احمد واختيار مدير لكلية التربية للطفولة المبكرة مروه ماجد محمد وكلية العلوم الصحية التطبيقية نصر سعد مصطفى وكلية طب الأسنان مروه معروف وكلية الفنون التطبيقية خالد صابر أحمد وكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة محمد فكرى بهنساوى ومساعدا له دعاء محمد عبدالجواد وكلية التمريض هانى رفعت ومساعدة لها ولاء عوض شحاتة.

كما تضمن القرار الذي اعتمده رئيس جامعة بنى سويف تعيين مديرا لكليات العلاج الطبيعى محمد عبده ومساعد له إبراهيم محمد فؤاد وكلية الهندسة سرحان محمد عمر ومساعدا له مندى محمد طلبه وكلية الخدمة الاجتماعية التنموية أحمد كمال سيد ومساعدة له دعاء محمد محمود وكلية الزراعة عمر محمد أبوبكر ومساعد له امل احمد وكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء معوض مصطفى وكلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة حكيم سليمان.

وتعيين عصام ميهوب مديرا كلية التربية الرياضية ومساعدة له هاجر نجيب عبدالحميد ومعهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة رباب سعيد ومعهد أبحاث وتطبيقات الليزر نهله أحمد عبدالوهاب ومعهد النباتات الطبية والعطرية مصطفى سيد ومعهد أبحاث علوم المسنين أسامة خميس.

وتعيين أشرف فاروق فهمى مديرا لمركز المؤتمرات ودار الضيافة ومساعدا له طارق مصطفى محمود واختيار مدير المستشفى الجامعى حسام انور ومركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس شريهان محمد شوقى ومديرا لإدارة الوافدين أحمد عيد حسين وإدارة الموارد البشرية إسماعيل محمود بسيونى ومركز التعليم المدمج محمد سيد صالح واختيار مديرين للمدن الجامعية رمضان حسن عبدالمجيد وأحمد على محمد ومها مختار محمود للطالبات ومعهد التمريض إيمان عطية إمام.

وتعيين حسنى عبدالوهاب مديرا التوجيه المالى والإدارى ومركز الاختبارات بمجمع التعليم الصناعى سحر محمد محمود وتضمن القرار الذي اعتمده رئيس الجامعة اختيار مديرين لإدارة الصناديق الخاصة محمد سيد إمام وإدارة رعاية الشباب محمد فاروق وإدارة السلامة والصحة المهنية محمد عادل أحمد محمد وإدارة الشؤون المالية صلاح محمود وحدة الورش حسام معوض محمد وإدارة المخازن والمشتريات نهى محمد عبدالحكيم وإدارة مشروعات البيئة زينب رجب مبروك.

وقال رئيس الجامعة إنه يبدأ تنفيذ القرار عقب صدوره اليوم وعلى الجهات المختصة تنفيذه مؤكدا |أن حركة التنقلات والتغييرات جاءت بناء على اختيارات لجنة القيادات ولحسن سير العمل وعلى ملف خدمة المذكورين بالقرار.