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محافظات

تعيين رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها

د. ناصر الجيزاوي،
د. ناصر الجيزاوي، فيتو

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها، قرارات بتعيين رؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة.

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وشملت القرارات تعيين الدكتورة عزيزة عبد الفتاح عبد المجيد الأستاذ بقسم الباثولوجيا بكلية الطب البيطري رئيسا لمجلس قسم الباثولوجيا، وتعيين الدكتورة أماني محمد أحمد الأستاذ بقسم الرقابة الصحية على الأغذية بكلية الطب البيطري رئيسا لمجلس قسم الرقابة الصحية على الأغذية.
كما شملت القرارات تعيين الدكتور حماده محمدي عبد الحميد الأستاذ بقسم الإدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية رئيسا لمجلس قسم الإدارة الرياضية والترويح، وتعيين الدكتور محمد عثمان عبد المنعم الأستاذ بقسم علم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم رئيسا لمجلس قسم علم النبات والميكروبيولوجي.

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في وقت سابق عقد الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها اجتماعا لمناقشة الخطة الاستثمارية للجامعة للعام المالي 2023 / 2024.

جاء ذلك بحضور شيرين شوقى أمين عام الجامعة، والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي للجامعة، وأيمن بيومي أمين الجامعة المساعد للشئون المالية ومسئولى التخطيط والإدارة الهندسية.
واستعرض الدكتور ناصر الجيزاوي خلال الاجتماع المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي، والتعرف على معدلات الإنجاز وخطط العمل للعديد من المشروعات الإنشائية التي تنفذها الجامعة.
ووجه القائم بعمل رئيس الجامعة بأهمية زيادة سرعة تنفيذ الأعمال لتحقيق الاستفادة القصوى من استثمارات الدولة المدرجة بالخطة الاستثمارية للجامعة.
كما ناقش الاجتماع أعمال الصيانة بكافة منشآت كليات وقطاعات الجامعة، وذلك فى إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، موجها الإدارة الهندسية بمتابعة أعمال تنفيذ خطة الصيانة والإنتهاء منها بوقت كافى.
وأكد القائم بعمل رئيس الجامعة خلال الاجتماع بالمرور والتأكد من اشتراطات الحماية المدنية والحريق وأحمال الكهرباء واتخاذ جميع الإجراءات الكافية لمراجعة أجهزة الإطفاء والتأكد من عملها.

 

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الدكتور ناصر الجيزاوي الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي كليات جامعة بنها ناصر الجيزاوي

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