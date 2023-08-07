الإثنين 07 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ قنا يستقبل 53 مواطنا لحل مشاكلهم

محافظ قنا، فيتو
محافظ قنا، فيتو

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، صباح اليوم الإثنين، ٥٣ مواطنا بمكتبهما، للاستماع لشكواهم عن قرب، والاستجابة السريعة لمطالبهم، وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية بهدف تحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

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وقال محافظ قنا، إن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف "الداودي" أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدا أنه يتم الإعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال استقبال المواطنين بمكاتب القيادات للاستماع إلى شكواهم، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة، مشيرا إلى أن محافظة قنا تأتي في صدارة المحافظات التي حققت نسب عالية في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وفقا للتقارير الشهرية التى يصدرها مجلس الوزراء.

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