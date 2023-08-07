انعقاد الاجتماع التحضيري لقوة العمل السكانية بالأقصر

انعقد الاجتماع التحضيري لقوة العمل السكانية في محافظة الأقصر، بحضور مقرري الوحدات الفرعية بالمراكز ومنسقي المديريات والمراكز والإدارات والقرى والجمعيات الأهلية وفريق عمل وحدة السكان واللجان النوعية للشباب المتطوع بالوحدة.

وتم عقد الاجتماع بقاعة المؤتمرات الدولية بمدينة الأقصر، تحت إشراف محمد عبدالفتاح آدم السكرتير العام لمحافظة الأقصر، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية، وبرئاسة رجاء شوقي أحمد رئيس وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر؛ وتنسيق الدكتور أحمد العراقي المنسق العام لوحدة السكان، وحضور كمال فؤاد رئيس الجمعيات الأهلية بمديرية التضامن الاجتماعي، وعدد حضور (96) من أعضاء وحدة السكان ولجان التنسيق والمتابعة والشباب المتطوع بالوحدة والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتوقيع مذكرة شراكة لتفعيل دور الوحدة من خلال المجتمع المدني.

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وشهد الاجتماع، عرض وبحث آليات تنفيذ تكليفات معالي وزير التنمية المحلية بما جاء في الكتاب الدوري رقم 116 لسنة ٢٠٢٣ و117 لسنة 2023 م وبحث عمل الوحدات الفرعية بالمراكز والمدن وعرض المعوقات للجهات المختلفة وتشكيل وتفعيل دور لجان التنسيق والمتابعة بجميع المراكز والمدن.

جاء ذلك في إطار توجيهات وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، بتفعيل دور وحدات السكان بالمحافظات، وبناء على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

كما واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بناءا على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم حيث شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس المركز، حملة مكبرة لإزالة التعديات.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد ٢ حالة في المهد بقرية توماس وعافية بمساحة ١٦٠م٢، والتعديات عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض والمونة والأسمنت، وتحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.