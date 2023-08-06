أهلي جدة يستعد لحسم صفقة جديدة من الدوري الإيطالي

كشفت تقارير صحفية أن نادي أهلي جدة السعودي، قدم عرضا رسميا للتعاقد مع بيوتر زيلينسكي لاعب فريق نابولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

صفقة أوروبية جديدة لأهلي جدة

الأهلي يرغب في تعزيز صفوفه من خلال التعاقد مع البولندي بيوتر زيلينسكي، نجم وسط فريق الجنوب، قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأفاد فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأن الأهلي قدم عرضا رسميا لنابولي من أجل التعاقد مع زيلينسكي.

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وأضاف أن المفاوضات بين الناديين جارية الآن من أجل التوصل إلى اتفاق، لافتا إلى أن عقد النجم البولندي مع نابولي سينتهي في صيف 2024.

وأشار رومانو إلى أن النادي السعودي يريد التوصل لاتفاق على قيمة الصفقة بأسرع وقت ممكن، أو سينتقل النادي لضم أهداف أخرى، موضحا أن ماركوس يورينتي يتواجد على قائمة التعزيزات بالنسبة للأهلي، رغم أن الأخير لم يقدم عرضا له.

جدير بالذكر أن الأهلي نجح في التعاقد مع عناصر مميزة من الدوريات الأوروبية، مثل إدواردو ميندي "تشيلسي"، سانت ماكسيمين "نيوكاسل يونايتد"، رياض محرز "مانشستر سيتي" وروبرتو فيرمينو "ليفربول".

أهلي جدة يسعى لضم لاعب روما

ووجه الأهلي أنظاره نحو التعاقد مع البرازيلي روجير إيبانيز، مدافع روما، ليتنافس بقوة على خدمات اللاعب مع نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي.

وكيل المدافع البرازيلي، أكد أن النادي الإنجليزي يريد ضم إيبانيز لكنه لم يقدم عرضا رسميا حتى الآن.

وذكر فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين، أن الأهلي السعودي يُنافس بقوة على ضم إيبانيز، لافتا إلى أن روما يريد بيع المدافع بحوالي 35 مليون يورو.

كان روما قد نجح في ضم إيبانيز في 2020 على سبيل الإعارة، فيما قرر شرائه نهائيا في 2021 قادما من أتالانتا مقابل 9 ملايين يورو.

وخاض إيبانيز مباراتين بقميص المنتخب البرازيلي، فيما شارك في 149 مباراة مع روما، ساهم خلالها في تسجيل 9 أهداف وتمريرتين حاسمتين.

أهلي جدة ينهي اتفاقه لضم كيسي

أتم الإيفواري الدولي فرانك كيسي لاعب خط وسط برشلونة اتفاقه مع أهلي جدة على الانتقال إلى صفوفه الصيف الجاري.

وحسبما ذكر فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن كيسي وافق على بنود التعاقد الشخصية.

وأشار رومانو إلى أن الصفقة ستكلف خزائن النادي السعودي 15 مليون يورو.

ووفقا للتقرير سيوقع كيسي على عقد يربطه بالنادي السعودي حتى صيف عام 2026.