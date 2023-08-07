الإثنين 07 أغسطس 2023
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محافظات

تشكيل لجنة لمتابعة إجراءات السلامة بالمتنزهات والمنتجعات الترفيهية بالوادي الجديد

محافظ الوادى الجديد،
محافظ الوادى الجديد، ڤيتو

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتشكيل لجنة مرور ومتابعة لتفعيل إجراءات السلامة والأمان داخل المتنزهات والنوادي والمنتجات السياحية والترفيهية وخاصة التي تضم حمامات سباحة وآبار سياحية وألعاب مائية.

وشدد المحافظ على التأكد من أعمال الصيانة الدورية وتوفير مختصين في أعمال الإنقاذ وتوفير وسائل الحماية اللازمة؛ حرصًا على سلامة رواد هذه المنشآت، موجهًا بالإغلاق الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.

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اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خرائط المخططات التفصيلية لعدد ١٥ قرية بمراكز الخارجة والداخلة والفرافرة وباريس، وذلك بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ والمهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.

وأوضح الزملوط أنه تم الانتهاء من المخططات الخاصة بـ ٩٨ قرية على مستوى المحافظة حتى الآن، مؤكدًا الانتهاء من مخططات قرى مركزي الفرافرة وبلاط وجاري استكمال باقي القرى، مشيرًا إلى أن هذه المخططات تُعد أحد ركائز خطط التنمية العمرانية الشاملة وفقًا للاشتراطات البنائية العصرية..

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