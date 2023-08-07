الإثنين 07 أغسطس 2023
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أخبار مصر

ضبط راكبة حاولت تهريب كمية من مستحضرات التجميل بمطار القاهرة

تهريب مستحضرات تجميل
تهريب مستحضرات تجميل بمطار القاهرة، فيتو

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي في ضبط راكبة حاولت تهريب كمية من مستحضرات التجميل، وتم تحرير محضر بالواقعة.


وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة الدولي، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة طيران ناس القادمة من جدة، استوقف أحمد السيد أحمد مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

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جمارك مطار القاهرة

وأضافت المصادر أنه بتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد عبد الحميد مأمور الجمرك، ومحمود شحاتة رئيس القسم، واللذان لاحظا وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكبة.


وقام الدكتور محمد أحمد كامل مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم ٣ بمبني الركاب رقم ١، بتكليف سيد فؤاد مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما أسفر وجود كمية كبيرة من مستحضرات التجميل مخبأة داخل الحقائب.

تهريب مستحضرات التجميل

وكلف فتحي فوزي مدير الجمرك، لجنة مكونة من شيماء علي ومحمد الديب وهشام عطية مأمورا الجمرك، تحت إشراف أحمد البسيوني مدير الحركة، وذلك لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها ٢١١ عبوة.

أمر فتحي فوزي شوكت مدير الإدارة الثانية بالإنابة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٤٨ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكبة بعد العرض على كل من زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب مبنى رقم ١، والدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

 

تشغيل رحلات مصر للطيران إلى الهند 

وأعلن المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لـ مصر للطيران، عن إقلاع أولى رحلات مصر للطيران المباشرة من مطار القاهرة الدولي إلى العاصمة الهندية نيودلهي في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية مصر للطيران التي تهدف إلى زيادة عدد المقاصد والترددات التي تصل إليها الشركة في القارة الآسيوية والتي تعد من المناطق الأكثر نموًا في حركة السفر بهدف خلق فرص تسويقية جديدة لمصر للطيران.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لـ مصر للطيران أنه في ظل التزايد الملحوظ والمستمر في حجم التبادل التجاري وحركة السفر بين مصر والهند تسير مصر للطيران رحلات جوية مباشرة إلى نيودلهي بواقع 4 رحلات أسبوعيًا أيام الخميس، والجمعة، والسبت، والأحد.

 

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