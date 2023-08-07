نشرة الأخبار، عرض سعودي ضخم لـ محمد صلاح، عطل بـ "تيك توك"، مرتضى يعلق على رحيل عبد الحفيظ

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

عرض ضخم من اتحاد جدة للتعاقد مع محمد صلاح

قالت جريدة الرياضية السعودية إن نادي اتحاد جدة السعودي طلب التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح من ليفربول في الصيف الحالي.

وقالت الصحيفة في عددها اليوم الإثنين: "الاتحاد السعودي يقدم عرضًا للتعاقد مع محمد صلاح براتب 180 مليون جنيه إسترليني لمدة موسمين".

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وأضافت: "النادي السعودي سيقدم عرضا بـ60 مليون جنيه إسترليني إلى ليفربول من أجل شراء الجناح المصري".

عطل مفاجئ بـ "تيك توك" في مصر

تعرض منذ قليل برنامج الفيديوهات الشهير “تيك توك” لعطل فني في مصر، مما أدى إلى تعرض بعض أصحاب صناع المحتوى لخسائر مالية كبيرة.

وقد شكا بعض المستخدمين في مصر من تعطل موقع تيك توك، وأن التطبيق لا يستجيب للعمل.

فيما تلقى موقع "داون ديتكتر"، عشرات البلاغات من مستخدمي موقع الفيديوهات عن وجود أعطال في تيك توك مصر خلال الساعتين الأخيرتين.

رئيس شعبة الدواجن: سعر الكيلو انخفض إلى 55 جنيها (فيديو)

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن، وسعر الكيلو انخفض من 90 في بداية الأزمة إلى 55 و60 جنيها بالمزارع حاليا".

إنتاج الدواجن

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": "ننتج 4 ملايين طائر يوميا بدلا من 2 مليون و500 ألف طائر، أي أن هناك زيادة في إنتاج الدواجن".

مؤشرات تنسيق كلية الهندسة 2023 جميع المحافظات

تنسيق الكليات، تنسيق كلية الهندسة 2023 بالنسبة المئوية

كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي أنه من المتوقع أن تتشابه الحدود الدنيا في تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات بالعام الماضي مع تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023.

وأضاف المصدر أن تنسيق الجامعات يختلف كل عام اختلافا بسيطا للغاية ومن المتوقع ارتفاع نسب القبول بنسبة قد لا تتجاوز 0.5% ولكن مع ارتفاع عدد الجامعات المصرية سواء الأهلية أو الخاصة سوف نرى استقرارا في بعض الكليات والتي تشابه تنسيق الجامعات 2022، لذلك سنقدم لكم فيما يلي مؤشرات الحد الأدنى لكليات الهندسة.

اليوم، فتح باب سحب كراسات التقديم في المعاهد الفنية الصحية الشرطية

تبدأ اليوم الاثنين، المعاهد الفنية الصحية الشرطية في استقبال راغبي الالتحاق من حاملي الشهادة الثانوية العامة لسحب كراسات تقديم طلبات الالتحاق بالمعهد الفني الصحي الشرطي.

وحددت وزارة الداخلية، سحب كراسات الشروط بداية من 7 أغسطس الجارى حتى 7 سبتمبر المقبل.

أماكن سحب كراسات الشرطة

وسيكون سحب الكراسات من مستشفيات الشرطة فى مناطق "مستشفى الشرطة بمدينة نصر – مستشفى الشرطة بـ طنطا – مستشفى الشرطة بـ أسيوط – مستشفى الشرطة فى الإسكندرية".



السعودية تمنح التأشيرة السياحية إلكترونيًا لمواطني 8 دول

منحت السعودية التأشيرة السياحية إلكترونيًا أو عند الوصول لمواطني أذربيجان، وألبانيا، وأوزبكستان، وجنوب أفريقيا، وجورجيا، وطاجيكستان، وقيرغرستان، والمالديف، ليضافوا إلى 49 دولة معلن عنها مسبقًا بهذا الشأن، والمقيمين في الخليج.

إستراتيجية السياحة في السعودية

وتأتي الخطوة اتساقًا مع إستراتيجية السياحة في السعودية، وتطلعات القطاع المتوافقة مع «رؤية 2030»، التي تشمل رفع إسهامه في الناتج المحلي من 3 في المائة إلى ما يزيد عن 10 في المائة، وتوفير مليون فرصة عمل إضافية، تُعطى فيها الأولوية للمواطنين، وجذب 100 مليون سائح بحلول عام 2030.

التلفزيون السوري: مقتل وإصابة 7 أشخاص جراء العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق

أفاد التلفزيون السوري فجر اليوم الاثنين بمقتل 4 عسكريين وإصابة أربعة آخرين بجروح جراء عدوان إسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

ونقل التلفزيون السوري عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 2:20 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأضاف المصدر: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، ما أدى إلى استشهاد أربعة عسكريين وإصابة أربعة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

أول تعليق روسي على اجتماعات جدة حول أوكرانيا

في أول تعليق روسي على اجتماع جدة التشاوري حول أوكرانيا، أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، انعدام الحاجة للمفاوضات مع كييف، وأن على العدو الركوع على ركبتيه متوسّلا الرحمة.

وأكد أنه "من الصعب إدانة الرغبة في إنهاء الحرب، ومن المستحيل الجدال في ضمان ميثاق الأمم المتحدة سيادة الدول، إلا أن هذه الميثاق ينص أيضا على حق الشعوب في تقرير مصيرها".

شروط نجاح مقترحات السلام

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف: "أي مقترحات للسلام لديها فرصة للنجاح إذا تم استيفاء شروط رئيسية، هي مشاركة طرفي النزاع، وهذا الشيء لم يتحقق في اجتماع جدة. كما لا بد من أخذ السياق التاريخي في الاعتبار حيث أن دولة أوكرانيا لم تكن موجودة قبل عام 1991، فهي جزء من الإمبراطورية الروسية، كما لا بد من أخذ الحقائق الحالية في الاعتبار وهي أن أوكرانيا في مرحلة منتصف العمر، وعاد جزء من أراضيها إلى روسيا".

أول تعليق من مرتضى منصور على رحيل سيد عبد الحفيظ من الأهلي

علق مرتضى منصور، الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك، على رحيل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة من منصبه في النادي الأهلي.

وقال مرتضى في تصريحات عبر مقطع فيديو عبر حسابه بمنصة "يوتيوب": سيد عبد الحفيظ مشي علشان خلاص دوره خلص، بيبو كان سايبه يرد عليا، ولما أنا مشيت مشوه.

مرتضى يعلن التوصل لاتفاق مع فتوح

وتابع مرتضى منصور: أحمد فتوح خلاص خلص واتفق على مبلغ التجديد مع أمير وعلى المبدأ، وطبعَا مش هقول الرقم لأن فتوح لاعب مهم جدًا.

كريم بنزيمة يؤدي مناسك العمرة (فيديو)

نشر لاعب الاتحاد السعودي، الفرنسي كريم بنزيمة، يوم الإثنين، فيديو على حسابه الرسمي في "تويتر"، وهو يؤدي مناسك العمرة.

وأرفق بنزيمة الفيديو الذي ظهر فيه وهو يرتدي ملابس الإحرام، بتعليق قال فيه: "الحمد لله".

وقد أدى بنزيمة العمرة عدة مرات من قبل، وعلى سبيل المثال، استغل استبعاده من قائمة منتخب فرنسا المشارك في نهائيات "يورو 2016"، لأداء مناسك العمرة.

وكان نادي الاتحاد قد قدّم نجمه بنزيمة في حفل أسطوري أقيم على ملعب "الجوهرة" في جدة، بشهر يونيو الماضي.

رسميا.. عرض فيلم BARBIE بالسعودية ومنع الأقل من 15 عاما الدخول لمشاهدته

أعلنت صالات السينما في المملكة العربية السعودية، عرض فيلم باربي، بتاريخ ١٠ أغسطس الجاري، فيما قامت إدارة سينمات “موفي سينما” بتغيير تصنيف فيلم المخرجة جريتا جيروج Barbie، من جمهور عام إلى تصنيف R15، وهو ما يمنع الأقل من الـ١٥ عاما، من الدخول لمشاهدة الفيلم، حتى إذا كان مع مرافقة الراشدين.

فيلم BARBIE الأعلى ربحا في التاريخ لمخرجة أنثى

وأصبح فيلم BARBIE، هو الأعلى ربحًا في التاريخ لمخرجة أنثى، وذلك بعد تخطي إيراداته لحاجز المليار دولار في شباك التذاكر حول العالم.

بسبب ترافيس سكوت، طرد فتاة إسرائيلية من فندق بالقاهرة، والمنشآت الفندقية ترد

بسبب مرافقتها لمغني الراب العالمي ترافيس سكوت، والذي تم إلغاء حفل له كان يعتزم إقامته بمصر، قامت إدارة فندق بالقاهرة بطرد عارضة أزياء إسرائيلية شهيرة.

وزعمت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن شاي زانكو عارضة الأزياء الإسرائيلية، تعرضت للطرد من أحد الفنادق في القاهرة، بعد اكتشاف جنسيتها، حيث تم إجبارها على مغادرة الفندق على الفور.

طلبوا منها المغادرة فورا

وأشارت الصحيفة إلى أن عارضة الأزياء كانت ترافق مغني الراب العالمي ترافيس سكوت الذي كان سيحيي حفلا موسيقيا في مصر بعد دعوته لها، قبل أن يتم إلغاء الحفل لاحقا، مضيفة أنه وبعد يوم من وصولها، اكتشف الفندق الذي تقيم فيه أنها إسرائيلية، فاستغل العاملون به فرصة عدم تواجدها مع المغني وطاقمه وطلبوا منها المغادرة فورا.