خرق الهدنة بمخيم عين الحلوة

مخيم عين الحلوة، قال مصدر عسكري فلسطيني، أمس الأحد، إن الهدنة التي تم التوصل إليها في مخيم عين الحلوة للاجئين بلبنان، اخترقت بعد إلقاء قنبلة على مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).

ونقل موقع "صوت بيروت انترناشونال" عن مصدر فلسطيني من داخل حي التعمير في مخيم عين الحلوة، قوله إن "الهدنة خُرقت برمي قنبلة على مدرسة من مدارس أونروا في التعمير الكائن داخل المخيم".

وكانت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان جددت تأكيدها على تثبيت وقف إطلاق النار الشامل والدائم في مخيم عين الحلوة، وسحب كافة المسلحين من الشوارع وفتح الطرقات أمام السيارات والمشاة للدخول والخروج من المخيم.

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ودعت هيئة العمل في بيان لجنة التحقيق التي شكلتها الاستمرار في عملها "لتحديد المتورطين في عملية الاغتيال الإجرامية التي استهدفت قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا لتسليمهم إلى القضاء اللبناني بأقرب وقت".

قطر وعمان تحذران مواطنيهما في لبنان



وحذرت عدد من الدول العربية، رعاياها في لبنان لتوخي الحذر، خاصة بعد الأحداث التي شهدها مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.

ودعت سفارتا عمان وقطر أمس الأحد مواطنيهما، وذلك بعد التحذير السعودي والكويتي والبحريني، إلى ضرورة توخي الحذر والتقيد بالإجراءات الأمنية اللازمة والابتعاد عن المناطق التي تشهد اشتباكات مسلحة، واتباع الإرشادات الأمنية الصادرة عن جهات الاختصاص.

وشهد مخيم عين الحلوة الفلسطيني في لبنان اشتباكات مسلحة بين عناصر حركة "فتح" وتنظيم "جند الشام"، أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى ونزوح عدد كبير من سكان المخيم.

