وفاة قائد الحرس الجمهوري الأسبق بالجزائر

توفي أمس الأحد، قائد الحرس الجمهوري الأسبق في الجزائر، المجاهد اللواء المتقاعد ذيب مخلوف.

وأفادت الرئاسة الجزائرية بأن الرئيس عبد المجيد تبون قدم تعازيه الخالصة لعائلة المجاهد اللواء المتقاعد، ذيب مخلوف، قائد الحرس الجمهوري الأسبق.

وأصدرت وزارة الدفاع الجزائرية أيضا، بيانا قالت فيه: "على إثر وفاة المجاهد اللواء المتقاعد، قائد الحرس الجمهوري الأسبق، ذيب مخلوف، يتقدم الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسمه وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي بتعازيه الخالصة لعائلة الراحل، متضرعا إلى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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حشد الدعم لترشيح الجزائر لعضوية مجموعة بريكس

من جانب آخر، استقبل وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أمس الأحد بمقر الوزارة، سفراء وممثلي الدول الخمسة، أعضاء مجموعة "بريكس" المعتمدين لدى الجزائر.

واستقبل عطاف، بتكليف من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، سفراء كل من روسيا والصين والهند، فضلا عن القائمين بأعمال سفارتي البرازيل وجنوب إفريقيا في الجزائر.

ويندرج اللقاء في إطار المساعي الرامية لحشد المزيد من الدعم لترشح الجزائر لعضوية مجموعة "بريكس"، وذلك من خلال تسليط الضوء على مقومات ترشحها، الذي يستمد خصوصيته من المبادئ والقيم والمراجع التي ترتكز عليها سياسة الجزائر الخارجية، ومساعيها الرامية إلى قيام نظام دولي متعدد الأقطاب، فضلا عن تفعيل العمل الدولي متعدد الأطراف ودمقرطة العلاقات الدولية.