المنياوي: إيهاب جلال يعلم كل أزمات الإسماعيلي، وسوف نعتمد على الناشئين

الإسماعيلي، أكد صبري المنياوي مدرب الإسماعيلي السابق، وعضو اللجنة الفنية حاليا بالنادي، أن إيهاب جلال واحد من أبناء الدراويش، مؤكدا أن قبوله المهمة لأنه يريد الوقوف ومساندة ناديه، موجهًا الشكر للمدرب على تولى المسئولية لمدة موسم واحد.

وقال المنياوي لبرنامج “بوكس تو بوكس”: "الجميع داخل النادي الإسماعيلي يبذل قصارى جهده من أجل تصحيح المسار، وهناك جهود كبيرة في العمل داخل قطاع الناشئين من أجل الاستعانة بهم مستقبلا، وقمنا بضم لاعبين من مواليد 2007 حتى فريق الشباب، وسنخوض العديد من المواجهات لتجهيز هؤلاء اللاعبين وتصعيدهم للفريق الأول، وسيتم مشاهدة هؤلاء اللاعبين عن طريق المدير الفني للفريق الأول إيهاب جلال".

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وأضاف: "سنعمل على حل أزمة قيد الصفقات الجديدة وتجهيز كل الأموال لإنهاء الأزمات، وإيهاب جلال يعلم كل التفاصيل والأمور التي تخص الإسماعيلي، وسوف يتجه أيضًا لاكتشاف عناصر شابة، هناك مجموعة جيدة من الناشئين سوف يشاهدهم عن قرب، للاستعانة بهم في الموسم المقبل".

إيهاب جلال مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم

وأعلن النادي الإسماعيلي تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا للفريق الأول بكرة القدم وذلك استعدادا للموسم الجديد 2023 / 2024.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإسماعيلي على فيس بوك صورة لـ إيهاب جلال وعلق عليها:" رسميا.. إيهاب جلال مديرا فنيا للإسماعيلي".



المصري يتعاقد مع لاعب الإسماعيلي

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي إجراءات التعاقد مع محمد الشامي، مهاجم فريق الإسماعيلي بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2026/2025.



وتعد تلك الصفقة أولى صفقات المصري البورسعيدي استعدادًا للموسم الجديد علمًا بأن اللاعب البالغ من العمر 27 سنة والذي كان أحد ناشئي فريق إنبي، قد سبق له اللعب في صفوف المصري على سبيل الإعارة قادمًا من فريق الفريق البترولي خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2017/2016 حيث نجح مع زملائه في الوصول بالنسور الخضر إلى الدور النهائي لكأس مصر، قبل أن ينتقل لصفوف الزمالك ومنه إلى صفوف الإسماعيلي الذي قضى معه مواسمه الأخيرة قبل أن ينضم إلى صفوف القلعة الخضراء اعتبارًا من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

البنك الأهلي يضم لاعب الإسماعيلي



أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع أحمد مدبولى لاعب وسط نادي الإسماعيلي السابق تدعيما لصفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووقع أحمد مدبولي لنادي البنك الأهلي لمدة أربع مواسم فى صفقة انتقال حر.

البنك الأهلي يضم سيرجي أكا بعد رحيله عن الإسماعيلي



أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع الايفواري سيرجي أكا لاعب وسط الإسماعيلي السابق تدعيما لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع اكا للبنك الأهلي بحضور مسؤولي النادي لمدة موسمين.