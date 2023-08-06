"حماية المستهلك" يكشف 7 أساليب للإعلانات المضللة لخداع المستهلكين

يسعى جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وتحقيق الأمان في كافة المعاملات التجارية، من خلال تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك.

ويتابع جهاز حماية المستهلك مدى التزام المحال التجارية بضوابط "الأوكازيون الصيفي"، والذي يبدأ غدا الاثنين، والتي أعلنت عنها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

بدء الأوكازيون الصيفي

وأكدت وزارة التموين أن المدة المحددة للأوكازيون شهر ‏على أن يكون لكل محل أسبوعين، كما نص القرار أيضا على ضرورة ‏حصول المحال التي سوف تشارك على موافقة مديريات التموين ‏الواقع فيها محالهم التجارية والإعلان عن ‫ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

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أساليب خداع المستهلك في الإعلان المضلل

وأعلن جهاز حماية المستهلك عن أساليب خداع المستهلك في الإعلانات المضللة والتي تزداد بشكل كبير في موسم الأوكازيون.

وقدم جهاز حماية المستهلك عدد من الإرشادات للمواطنين لمعرفة أساليب خداع والإعلانات المضللة، والتي جاءت كالآتي:

التسويق للمنتجات من خلال أرقام هواتف دون الإعلان عن مقار وعناوين الشركات

الإعلان عن منتج أو سلعة غير واضحة البيانات كمصدر السلعة أو شهادة الضمان.

استخدام مبالغات غير واقعية في الإعلان عن طبيعة السلعة أو الخدمة لجذب أكبر عدد من المستهلكين.

استخدام عروض ترويجية مغرية من حيث السعر والكمية خلاف الحقيقة والمنتج غير مطابق للمواصفات.

الادعاء كذبا عن حصول المنتج على شهادات وعلامات جودة لكي تحوز على ثقة المستهلك ويقبل على الشراء.

الترويج لمنتجات غير مصرح بها وتسبب أضرارا خطيرة على الصحة وبصفة خاصة في مجال الأعشاب والمنشطات ومستحضرات التجميل وعقاقير التخسيس.

الإعلان عن تقديم خدمة دون توضيح شروط التعاقد عليها ومكان تقديمها فوائدها ومحاذير استخدامها.

صرف السلع التموينية

من ناحية أخرى، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف مقررات شهر أغسطس، لصالح أصحاب البطاقات البالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدين علي 23 مليون بطاقة عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية وذلك عبر فروع المجمعات الاستهلاكية وبدالي التموين ومنافذ جمعيتي.

وأوضحت وزارة التموين ثبات أسعار السلع التموينية على البطاقات خلال شهر أغسطس، مؤكدة على ضرورة التزام تجار التموين بأسعار السلع ونصيب كل فرد منها.

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توافر السلع الأساسية بكافة المنافذ، مع استمرار جهودها في تأمين المخزون الاستراتيجي لتلبية احتياجات المواطنين سواء من الأصناف المدعمة او الحرة.