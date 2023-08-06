تامر حسني يرد على إشادة سناء منصور: كلامك شرف

رد الفنان تامر حسني عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" على إشادة الإعلامية سناء منصور بحفله الأخير الذي أحياه ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

تامر حسني

وكتب تامر حسني قائلا: "الإعلامية الكبيرة الرقيقة سناء منصور، كلامك شرف أوي ليا وأنا كمان بحبك جدا وبالنسبة لأنك كان نفسك تحضري حفلتي.. إن شاء الله أنا اللي هاجيلك مخصوص أغنيلك وأسلم عليكِ وكل تحياتي للإعلامية شيرين عفت".

إشادة سناء منصور بحفل تامر حسني

وكانت الإعلامية سناء منصور قد أشادت في وقت سابق بحفل الفنان تامر حسني في مهرجان العلمين ، حيث قالت خلال برنامجها السفيرة عزيزة: “لم ألتقِ تامر حسني، وأنا بموت فيه وبحبه جدا”.

Advertisements

وتابع: "لما بيغني بحس إنه بيديني إحساس إن فيه من عبدالحليم حافظ، لأنه مطرب ومؤلف وملحن وممثل ودمه شربات في التمثيل، وكنت أتمنى أن أحضر حفله".