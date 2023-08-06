الأحد 06 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

فضل شاكر يطرح ثاني أغنيات ألبومه الجديد غدا (فيديو)

فضل شاكر، فيتو
فضل شاكر، فيتو

 

فضل شاكر، يطرح المطرب اللبناني فضل شاكر ثاني أغنيات ألبومه الجديد غدا الإثنين عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

 

وطرح فضل شاكر برومو قصيرا للأغنية عبر حسابه على تويتر، على أن يطرح الأغنية كاملة غدا عبر يوتيوب وعدد من المنصات الموسيقية.

 

أغنية بغيب بمزاجي

وطرح مؤخرا فضل شاكر أولى أغنيات ألبومه الجديد “بغيب بمزاجي” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

 

وأغنية فضل شاكر الجديدة بغيب بمزاجي من كلمات إيهاب عبد العظيم ومن ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع موسيقي عمرو الخضري.

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أغنية صعبان عليا حالي

وكان فضل شاكر طرح في وقت سابق أغنية “صعبان عليا حالي" من كلمات مصطفى مرسي، وألحان وتوزيع خالد عز، وإخراج محمود رمزي.

 

شيرين وفضل شاكر

وعلى جانب آخر، كشف غازي بن نصر مدير أعمال فضل شاكر في وقت سابق، حقيقة توقف العمل على الديو الغنائي الذي من المفترض أن يجمع بين شيرين عبد الوهاب وفضل شاكر، وذلك بسبب التحقيق مع الفنانة في لبنان.

وقال بن نصر في تصريح سابق لـ “فيتو”: إن التحضير للديو الغنائي الذي يجمع بين شيرين وفضل شاكر مازال قائما، وجاري العمل عليه ولم يتوقف بسبب التحقيق مع الفنانة  في لبنان.

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