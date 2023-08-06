تقارير سعودية تكشف وجهة طارق حامد القادمة ومفاجأة حول مستقبله

كشفت موقع سعودي اليوم الأحد مفاجأة حول طارق حامد لاعب نادي اتحاد جدة، بعد اقتراب إعلان رحيله عن فريقه السعودي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشار موقع “سعودي سبورت” إلى أن طارق حامد يرغب في الاستمرار بالدوري السعودي رغم تلقيه عرض مغري من نادي بيراميدز، إلا أن اللاعب يرغب في الاستمرار بدوري روشن وعدم نيته في العودة للدوري المصري.

وأكد أن طارق حامد يمتلك 4 عروض من الدوري السعودي وهو ما يسعى طارق حامد لحسم أحدهم من أجل البقاء بدوري روشن السعودي.

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وغاب طارق حامد عن مباراة فريقه بالأمس أمام الهلال السعودي في اللقاء الذي انتهى بثلاثية لصالح الزعيم مقابل هدف.

تصريحات كانتي بعد الهزيمة من الهلال السعودي

وأكد الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط اتحاد جدة السعودي، أن الهزيمة التي تلقاها فريقه أمام الهلال في البطولة العربية جاءت صادمة.

وقال كانتي في تصريحات عقب المباراة: "بدأنا المباراة أمام الهلال بشكل جيد، استقبلنا الهدف الأول من كرة عرضية، والهدف الثاني جعل المباراة صعبة علينا".

وتابع كانتي: "الشوط الثاني كنا أفضل واستطعنا تسجيل هدف ولكن لم ننجح في الحفاظ على ذلك واستقبلنا هدفا ثالثا".

وأوضح لاعب اتحاد جدة السعودي، أن الإصابة التي تعرض لها هي إصابة بسيطة وليست خطيرة قد تكون ناتجة عن التدريبات.

الهلال يفوز على اتحاد جدة

وفاز نادي الهلال على نظيره الاتحاد بنتيجة 3 / 1 في المباراة التي جمعتهما بالدور ربع النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية).

وبهذه النتيجة يتأهل الهلال إلى الدور قبل النهائي بالبطولة العربية، بينما يودع الاتحاد البطولة رسميا من دور الـ8.

أهداف مباراة الهلال والاتحاد

وسجل سافيتش الهدف الأول للاتحاد عن طريق رأسية قوية في الدقيقة 14، ثم ضاعف سالم الدوسري النتيجة عن طريق ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول، وقلص رومارينيو الفارق بتسجيل الهدف الأول لاتحاد جدة في الدقيقة 56، قبل أن يسجل مالكوم الهدف الثالث في شباك الاتحاد عن طريق رأسية قوية في الدقيقة 70.

وأضاع الفرنسي كريم بنزيما ركلة جزاء في الدقيقة 78 بعدما سددها في القائم الأيمن لحارس مرمى الاتحاد.