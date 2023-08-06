حكيم وخالد سليم ومصطفى حجاج نجوم حفل جدة.. 11 أغسطس
يحيي كل من المطرب حكيم وخالد سليم ومصطفى حجاج، حفلا غنائيا مميزا ضمن حفلات المملكة العربية السعودية، وذلك يوم الجمعة الموافق 11 أغسطس الجاري على مسرح بنش مارك بجدة.
حفل حكيم ومصطفى حجاج وخالد سليم
ويبدأ حفل حكيم وخالد سليم ومصطفى حجاج في الساعة التاسعة مساء، على أن يستمر لمدة 3 ساعات، وينتهي في الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.
وكشفت الشركة المنظمة للحفل أن التذاكر سيتم طرحها بداية من الساعة السابعة من مساء غدا الاثنين الموافق ٧ أغسطس الجاري.
حفل حكيم في مهرجان العلمين
وكان قد انضم مؤخرا نجم الأغنية الشعبية حكيم إلى نجوم مهرجان العلمين الجديدة.
وأعلنت إدارة المهرجان إحياء حكيم لحفل غنائي في مدينة العلمين يوم 17 أغسطس الجاري، مع طرح تذاكر الحفل عبر الانترنت خلال الساعات القليلة المقبلة.
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