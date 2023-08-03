حماية المستهلك يحذر من العروض الوهمية وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه

الأوكازيون الصيفي 2023، أيام ويبدأ الأوكازيون الصيفي ، حيث قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفي" ‏2023 في 7 أغسطس 2023، لمدة شهر ‏على أن يكون لكل محل أسبوعين.

الأوكازيون الصيفي 2023

وأكدت وزارة التموين ضرورة ‏حصول المحال التي سوف تشارك على موافقة مديريات التموين ‏الواقع فيها محالهم التجارية والإعلان عن ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية مقترنا به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

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وحرصا من جهاز حماية المستهلك على مصالح المواطنين وعدم تعرضهم للغش والخداع من قبل بعض التجار، قدم الجهاز عددا من النصائح للمواطنين عند شراء السلع خلال فترة الأوكازيون الصيفي الذي يبدأ بعد أربعة أيام.

نصائح حماية للمستهلك عند الشراء

وقال جهاز حماية المستهلك إنه من الضروري مقارنة السعر في أكثر من محل للمُفاضلة في السعر والجودة، وأيضًا مراجعة بيانات السلعة ومواصفاتها قبل إتمام عملية الشراء.

وطالب جهاز حماية المستهلك التأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات.

الحصول على فاتورة الشراء والاحتفاظ بها ومقارنة الأسعار والتأكد منها قبل وبعد الخصم.

اختيار المحلات حسنة السمعة للشراء منها، والتأكد من عدم وجود عيوب نسيجية واضحة على سطح الخام مثل التنسيل أو التقطيع أو وجود بقع.

اختبار الخياطة من عدة جوانب للمنتج، بحيث تكون ثابتة وذلك بشد طرفي الخام من جوانب الخياطة

اختبار درجة ثبات اللون باستعمال منديل أبيض أو قطنة مبللة واحتكاكه بالخام، وعند ظهور لون المنديل يكون درجة ثبات اللون غير ثابتة.

غرامة 2 مليون جنيه

وحذر جهاز حماية المستهلك من التلاعب في المنتجات أو تقديم عروض وهمية في تخفيضات الأسعار، على غير الحقيقة خلال فترة الأوكازيون

وأكد أن الأحكام أصبحت رادعة وسريعة، وأن التلاعب في نسبة التخفيضات أو إعلان تخفيضات وهمية من الممكن أن يتسبب في غرامة على المحل أو توقيع غرامة مالية على المحل ممكن توصل لـ2 مليون جنيه باعتبارها تقع ضمن الإعلانات المضللة وفقًا لقانون حماية المستهلك.

ويتلقى الجهاز شكاوى المستهلكين ضد أى مخالفات فى الأوكازيون الصيفي من خلال الخط الساخن 19588 من خلال أي خط أرضي، وأيضا من خلال الموقع الإلكترونى، الصفحة الرسمية للجهاز على الفيس بوك أو من خلال الواتس آب على الرقم 01577779999.