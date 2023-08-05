إطلاق نار بتل أبيب، تفاصيل ليلة دامية شهدتها إسرائيل (فيديو)

حادث إطلاق نار ضرب تل أبيب، مساء اليوم السبت، تسبب في إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين ومقتل منفذ العملية.

إطلاق نار بتل أبيب

وفي التفاصيل أفادت صحيفة معاريف العبرية تفاصيل الحادث أسفر عن إصابة 3 إسرائيليين حالة أحدهم خطيرة، ومقتل منفذ العملية بعد محاصرته، فور قيامه بالعملية مباشرة، وذلك في قلب مدينة تل أبيب في ميدان مونتيفيوري.

لحظة إطلاق النار على منفذ عملية إطلاق النار في "تل أبيب". pic.twitter.com/bHz0yVKnzj — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 5, 2023

وأطلقت الشرطة الإسرائيلية الرصاص صوب منفذ العملية بعد قيامه بإطلاق النار من خلال مسدس صغير إلى أن أردته قتيلًا.

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كما كثفت الشرطة الإسرائيلية من تواجد قواتها في مكان تنفيذ العملية في شارع مونتيفيوري في تل أبيب.

مقتل منفذ عملية إطلاق النار بتل أبيب

وبحسب ما أورده مكتب المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، فقد تم تحييد مطلق النار، وتتم معالجته من قبل طاقم "نجمة داود الحمراء" في المكان، فيما أفادت مراسلتنا في وقت لاحق بوفاة المنفذ.

تغطية صحفية| لحظة نقل أحد المصابين في عملية "تل أبيب". pic.twitter.com/tXrso1jtgz — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 5, 2023

ولفتت الشرطة الإسرائيلية إلى أن منفذ العملية "قادم من قرية رمانة غرب جنين ويدعى كامل أبو بكر 27 عامًا، واستخدم مسدسًا لتنفيذ العملية، وكان يحمل رسالة تفيد بأنه يريد الثأر لهجوم المستوطنين ليلة أمس (الجمعة) على قرية برقة".



وذكر شهود عيان أن اثنين من مراقبي بلدية تل أبيب كانا على دراجة نارية، وركناها إلى جانب شخص فلسطيني، وسرعان ما أشهر مسدسه وأطلق النار نحوهما، مما أسفر عن إصابة أحدهما بجراح حرجة، فيما أطلق زميله الآخر النار على الفلسطيني.



اعتقال مستوطنين في قرية برقة

وكانت الشرطة الإسرائيلية، أعلنت اليوم السبت، أنها اعتقلت مستوطنين اثنين للاشتباه بقتلهما فلسطينيا ليلة الجمعة في قرية برقة قضاء مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية: إنها فتحت تحقيقا بحادث مقتل فلسطيني في قرية برقة، بمشاركة جهاز الأمن العام "الشاباك".

وأضافت أن "الحدث خطير ويهدد أمن مستوطني الضفة الغربية، وأن الجيش يستعد لسيناريوهات انتقامية قد يتعرض لها المستوطنون في الضفة الغربية".

منفذ عملية تل أبيب، فيتو

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن أحد المستوطنين المعتقلين، ناشط في حزب "القوة اليهودية"، برئاسة المتطرف إيتمار بن غفير، ونشر سابقا مقطع فيديو يشرح فيه "لماذا يجب حرق قرية حوارة؟".

وكانت قرية برقة قد تعرضت لهجوم مباغت من قبل مستوطنين إسرائيليين مسلحين أسفر عن مقتل فلسطيني إثر مواجهات اندلعت مع سكان برقة بعد تصديهم لهجوم المستوطنين.

أوقفت السلطات الإسرائيلية 5 مستوطنين آخرين للتحقيق معهم، إثر اقتحامهم قرى فلسطينية، بالقرب من مدينة رام الله.