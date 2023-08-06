طريقة عمل الشكشوكة، وجبة متكاملة وخفيفة وسهلة التحضير

طريقة عمل الشكشوكة، الشكشوكة من الأكلات المصرية الشهيرة وهى تعتبر أكلة شعبية لأنها تقدم فى مطاعم الفول ولها عشاق كثيرون.

وطريقة عمل الشكشوكة سهلة وبسيطة وتعتبر مكتملة العناصر الغذائية، وذلك لأنها عبارة عن بيض بالخضروات ويمكن إضافة اللحوم أيضا حسب الرغبة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الشكشوكة بطرق مختلفة.

مكونات عمل الشكشوكة:-

4 بيضات

بصلة متوسطة مقطعة مكعبات صغيرة

ثمرة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة

ثمرة فلفل رومى مقطعة مكعبات صغيرة

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ربع كوب شرائح مشروم

ملح

فلفل اسود

زبد

طريقة عمل الشكشوكة:-

نحضر الخضروات المغسولة والمقطعة مكعبات صغيرة.

ثم نحضر مقلاة غير لاصقة ونضعها على النار ونضيف لها الخضروات.

ثم نقلب حتى تذبل الخضروات ونضيف لها الملح حسب الرغبة.

وعندما تذبل الخضروات نضيف البيض ونقلب جيدا حتى تمام نضج البيض

ثم ترش على الوجه فلفل أسود.

ثم تقدم الشكشوكة ساخنة بعدها.

طريقة عمل الشكشوكة، فيتو

طريقة عمل الشكشوكة باللحوم

ويمكن عمل الشكشوكة باللحوم حيث نضيف لها اللحم المفروم حيث نشوح اللحم اولا جيدا حتى ينضج ثم نضيف له الخضروات والبيض بعد ذلك، وتكون طيبة المذاق.

ويمكن أيضا إضافة الهوت دوج أو السجق أو البسطرمة أو اللانشون حسب الرغبة حيث توضع اللحوم اولا ثم الخضروات ثم البيض، ويمكن أيضا إضافة الدجاج ولكن يجب أن يكون نتبل اولا ثم يوضع ونستكمل الخطوات بنفس الطريقة السابقة.

القيمة الغذائية الموجودة فى الشكشوكة

والشكشوكة تعتبر وجبة متكاملة تحتوى على العناصر الغذائية المهمة مثل البروتين والألياف والمعادن والفيتامينات، وبالتالى من الضرورى تقديمها للكبار والصغار حفاظا على صحتهم، كما أنها تقدم على وجبات الإفطار أو العشاء وأيضا يمكن تقديمها على وجبة الغداء كأكلة شعبية لذيذة ومميزة، حسب الرغبة.

فوائد الشكشوكة

وتقدم الشكشوكة مع الجبن والفول وهى وجبة مهمة لصحة الصغار حيث تقوى مناعة وتساعدهم على مقاومة جميع الأمراض المعدية وكذلك السرطانات المختلفة لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة، ومذاقها المتين يجذب لها الكبار والصغار.

فوائد البيض للصحة

والبيض يعتبر من البروتينات المهمة التى يحتاجها الجسم لتقوية المناعة والعظام والوقاية من الإصابة بأنيميا فقر الدم، كما أنه يقوي العضلات ويساعد الصغار على نموهم بشكل صحى بدون مشاكل.