الأنبا نوفير يرسم كهنة جددًا بإيبارشية شبين القناطر



سام نيافة الأنبا نوفير أسقف إيبارشية شبين القناطر وتوابعها للأقباط الأرثوذكس ٣ كهنة جدد للخدمة بإيبارشية شبين القناطر.

وصلى نيافة الأنبا نوفير القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء (مقر المطرانية)، وشاركه نيافة الأنبا ديسقورس أسقف ورئيس دير القديس يحنس القصير بطريق العلمين، وعقب صلاة الصلح سام نيافتهما ٣ من الشمامسة كهنة للخدمة بكنائس الإيبارشية، وهم:

- الشماس ميخائيل صليب كاهنًا على مذبح كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل باسم القس صموئيل.

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- الشماس ريمون عبد المسيح كاهنًا عامًا باسم القس فام.

- الشماس هاني صليب كاهنًا عامًا باسم القس برسوم.

وهذا ويقضي الكهنة الجدد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير السيدة العذراء (البراموس) بوادي النطرون ثم دير موسى النبي بجنوب سيناء.

تزامنا مع احتفالات الكنيسة.. قصة القديس ورشنوفيوس ضحية آتون النار

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس ورشنوفيوس.

استشهاد القديس ورشنوفيوس

كان القديس ورشوفيوس رجلًا عالمًا فاضلًا، فوقع عليه الاختيار أن يكون أسقفًا فهرب، واتفق أن بات عند أختين وأمهما (هما دابامون وبصطامون وأمهما صوفية وتجد سيرتهما يوم 10 بؤونه).

وفي الليل ظهر له ملاك الرب وأمره أن يمضى إلى الوالي ويعترف بالسيد المسيح، وفي الصباح أعلم الأختين وأمهما بالرؤيا فذهبوا جميعًا إلى الوالي، ولما بدأ الوالي يقرأ عليهم أوامر الملك القاضية بعبادة الأوثان وثب هذا القديس فخطف الورقة ومزقها، فغضب الوالي وأمر بطرحه في أتون النار ففاضت روحه ونال إكليل الشهادة.

البابا تواضروس يرسم 7 راهبات جدد لدير أبو سيفين

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات رهبنة سبع من طالبات الرهبنة بدير الشهيد فيلوباتير مرقوريوس أبي سيفين بسيدي كرير لينضممن إلى مجمع راهبات الدير.

والراهبات الجديدات هن: الراهبة فيلومينا، الراهبة أربسيما، الراهبة أنسطاسيا، الراهبة ڤيرينا، الراهبة أبفية، الراهبة يوستينا،الراهبة سيلينا.

شارك في الصلوات سبعة من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتماف كيرية رئيسة الدير ورئيسات أديرة الراهبات ومجمع راهبات الدير وبعض الآباء الرهبان.

خدام مطرانية الجيزة للاقباط الأرثوذكسية يزورون ناميبيا

زارت مجموعة من خدام مطرانية وسط الجيزة بقيادة الأب القمص ديڤيد ميشيل الكاهن بمطرانية وسط الجيزة وبرفقتهم كورال القطيع الصغير التابع للمطرانية ذاتها، الكنيسة الأرثوذكسية في ناميبيا وذلك لتقديم مجموعة من الخدمات هناك.

واستقبلهم نيافة الأنبا چوزيف الأسقف العام بأفريقيا وشاركوا معه في صلوات القداس الإلهي في كنيسة الشهيدين مار مرقس الرسول ومار مينا العجائبي بالعاصمة ويندهوك.

كما شاركوا الأنبا جوزيف أيضًا في القداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة الشهيدين مار مرقس الرسول وأبي سيفين في مدينة أوندانجوا.