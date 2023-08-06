الأحد 06 أغسطس 2023
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محافظات

"أنت أقوى من المخدرات" حملة توعية في محافظة الأقصر

حملة توعية في محافظة
حملة توعية في محافظة الأقصر، فيتو

نفذت الوحدة العامة لحماية الطفل بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حملة توعية بعنوان "انت أقوى من المخدرات"ومبادرة "اختيارك"، تحت رعاية المستشار مصطفي الهم محافظ الأقصر،وذلك في الفترة من ١٧ يوليو وحتى ٣١ يوليو لمركز إسنا ومدينة الأقصر بمديرية التربية والتعليم والتضامن والشباب والرياضة  وقري المنشاة والبغدادي.


يأتي هذا من الجانب التوعوي للتعريف بالخط الساخن ١٦٠٢٣ لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والتعريف بقانون الكشف   على  المخدرات رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١  وتعديلاته الذى يتيح فصل الموظف فصلا نهائيا عن عمله في حالة إثبات  تعاطيه للمواد المخدرة  بغرض التعاطي وليس للعلاج.

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كما نوه أيضا أعضاء صندوق مكافحة الإدمان إلى مجانية العلاج في المراكز التابعة للصندوق منها مركز العزيمة بقنا ويعتبر أقرب مركز لمحافظة الأقصر  للتعافي، حيث أوضح دكتور محمد شحاتة منسق الصندوق بمحافظة الأقصر الجانب السلبي الذي  تلعبه المخدرات في هدم كيان الأسرة وكيفية وطرق العلاج مؤكدا على  سرية العلاج.

وأكدت نجوى إبراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل أن حملات طرق الأبواب والتوعية سواء للموظفين أو الأهالي عن طريق الجمعيات والمؤسسات وممثلي المجتمع المدني مازالت قائمة وشهريا بشكل دوري للوصول لأكبر عدد ممكن من الأهالي والشباب.

 

مخاطر المخدرات على الصحة النفسية:
يتعرض الشخص المتعاطي للمخدرات لأمراض نفسية وعقلية بسبب ما تحدثه المواد المخدرة من اضطراب في وظائف المخ ويظهر ذلك الاضطراب في صورة تغيرات نفسية تشمل:

1. تغيير في كيمياء المخ:
تقوم المادة المخدرة بإحداث تغيير في نظام المخ والجهاز العصبي وتسبب اعتماد عمل مراكزه الحيوية على وجود المخدر، وبالتالي عجزها عن العمل عند انسحابه فيما يعرف بالاعتمادية التي تؤدي إلى الوقوع في الإدمان.

2. نوبات اكتئاب:
يتعرض الشخص المتعاطي لنوبات اكتئاب حادة وانخفاض في المزاج العام، ويحدث ذلك بسبب انتهاء مفعول المخدر من الجسم وانخفاض في الهرمونات المسئولة عن السعادة وبالتالي الدخول في حالة حزن يصاحبها أفكار انتحارية.

3. ضعف في الذاكرة والتركيز:
يعاني متعاطي المخدرات من ضعف حاد في الذاكرة والتركيز نتيجة الاضطراب الحادث في وظائف المخ وعدم وصول قدر كافي من الكهرباء إلى المراكز المسئولة عن الذاكرة وبالتالي عدم قدرتها على تسجيل الأحداث.

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