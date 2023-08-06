جريمة الفلاشة في الوراق.. مقتل طالب على يد آخر داخل سايبر.. وشهود العيان يكشفون تفاصيل الجريمة

شهدت منطقة الوراق بالجيزة حادثا مأساويا بقتل طالب علي يد صديقه داخل صالة ألعاب "سايبر" بسبب خلافات علي فلاشة.

وسط أصوات الضحك واللعب داخل إحدى صالات الألعاب في منطقة الوراق، فوجئ الجميع بحدوث خلاف بين طالب ثانوي يبلغ من العمر ١٨ عاما مع آخر يبلغ من العمر ١٦ عاما بسبب فلاشة، وتطور الأمر إلى مشاجرة بعدما صفع أحدهما الآخر ونجح رواد المحل في الفصل بينهما وانصرف كلاهما.

وبعد خروجهم للشارع، فوجئ المارة بسقوط طالب الثانوي العام بعد ما أحضر صديقه سلاحا أبيض وغرسه في صدره ليسقط جثة هامدة ولاذ المتهم بالفرار من مسرح الجريمة.

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القبض علي المتهم بقتل طالب بالوراق

نجحت قوات الأمن في القبض علي المتهم، بعدما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل طالب فى الوراق، بإجراء التحريات تبين للمقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق أن المتهم طالب، طعن المجني عليه طالب، بسبب خلافات بينهما داخل سايبر.



ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

طالب يطعن آخر بسكين بسبب فلاشة ألعاب

وقال المتهم أمام جهات التحقيق، حدث بينهم وبين الضحية خلاف بسبب فلاشة ألعاب، داخل سايبر "صالة ألعاب"، فتطورت المشاجرة، بعدما صفع أحدهما الآخر ونجح رواد المحل في الفصل بينهما وانصرف كلاهما ليفاجأ المارة بسقوط طالب الثانوي العام بعد خروجهما للشارع أحضر صديقه سلاحا أبيض وغرسه في صدره ليسقط جثة هامدة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم تشاجر مع الضحية داخل سايبر بسبب خلافات بينهما، فتطورت المشاجرة، وطعن المتهم الضحية طعنة نافذة في صدره، مما أسفر عن مقتله في الحال.

أقوال شهود العيان في حادث طعن طالب بالوراق

استمعت نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان في حادث طعن طالب ثانوية لصديقه بالسكين داخل سايبر العاب بسبب فلاشة.

وقال أحد شهود العيان: إنه أثناء لعب المجني عليه مع الضحية سويا داخل صالة ألعاب “سايبر” حدث خلاف بينهم تطور لمشاجرة.

واضاف: أنه ساعد مع الحضور علي فض المشاجرة، وبالفعل بدأ كل منهم في الانصرف، وفوجئ الجميع بالمتهم يصطحب سكين ووضعها في صدر الضحية.

تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الجريمة بالوراق

أمرت نيابة الجيزة بتفريغ الكاميرات المراقبة بمحيط سايبر بالوراق قتل بداخله طالب علي يد آخر بسبب خلافات علي فلاشة وإعداد تقرير مفصل بما ورد فيها، كما أمرت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل مناظرة جثة طالب بالوراق

كشفت مناظرة جثة طالب ثانوية قتل علي يد صديقه داخل سايبر في الوراق، أن الجثة لشخص يبلغ من العمر ١٦ عاما، مصابة بطعنة نافذة في الصدر بأداة حادة "سكينة"، أدت إلي إصابته بتهتك في الرئة، وهبوط حاد في الدورة الدموية، تسببت في وفاته في الحال.