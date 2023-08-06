التحفظ على زوجة قتيل بالهرم

تحفظت نيابة الجيزة على زوجة شخص عثر على جثته داخل شقته في ظروف غامضة بـ منطقة الهرم ، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

ورجحت التحريات الأولية، أن سبب الوفاة تناول مادة سامة، وفق ما كشفته المناظرة الأولية للجثة.

العثور على جثة شخص بالهرم

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من قسم شرطة الهرم يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة شخص داخل شقته بأحد العقارات السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

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وبالفحص، تبين العثور على جثة شخص داخل شقته في الهرم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد المترددين على المجني عليه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

العثور على جثة شخص بالطالبية

وفي حادث آخر، استعجلت نيابة الجيزة تقرير الطب الشرعي في انتحار شخص داخل شقته بمنطقة الطالبية بالجيزة، بتناول حبة الغلة.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من قسم شرطة الطالبية يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص داخل شقته في ظروف غامضة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص لا يوجد بها إصابات ظاهرية وعدم وجود بعثرة فى محتويات الشقة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

التحريات تكشف سر العثور على شاب بالطالبية

وبإجراء التحريات تبين أنه أقدم على الانتحار بتناوله حبة الغلة، ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.