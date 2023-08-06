نجم الزمالك يوجه رسالة استغاثة لإنقاذ فريق كرة اليد

وجه محمد رمضان هتلر، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك المعتزل حديثا، رسالة استغاثة إلى اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة لإنقاذ فريق اليد من الأزمات التي تحاصره.

استغاثة هتلر نجم الزمالك

وجاءت استغاثة "هتلر" كالتالي:

أنا مش قادر أسكت على اللي بيحصل فى النادى اللي بحبه وبعشقه واتمنيت العب فيه وكان ليا الشرف انى امثله وارفع رايته فوق وعلى منصات التتويج.

اللي بيحصل فيه كتير وكتير جدا فرقة الكوماندوز عندها بطولة عربية لغاية وقتنا هذا مش عارفين هيطلعو ولا لا، عقود مش معتمدة تقريبا الفرقة كلها ما اتسجلتش، وكل فرق النادي على هذا النحو.

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الناس اللي مسئولة عن الرياضة ساكتين ليه مقيدين الأيدى ليه بدون مبرر رموز النادي الكبار جدا ساكتين ليه على حال النادى الناس كلها لازم تتحرك الناس اللي بتحب النادى من قلبها لازم تتحرك النادى بقا دولة طالعة من حرب منهار تمام على كل الأصعدة وكله بيتفرج عليه مستنى ينتهى مثلا.

أنا بناشد اللجنة الأولمبية ووزير الرياضة والاتحادات الرياضية جميعا رموز النادى الكبار وكبار جدا يقدرو يغيرو الواقع بعد فضل الله عز وجل عشان مصلحة مصر نادى الزمالك قلعة رياضية كبيرة وتقريبا ٥٠ ٪ من لعيبة المنتخبات من نادى الزمالك لازم نتحرك ومن دلوقتى رجاء.

أزمات تحاصر فريق كرة اليد بالزمالك

ويعاني نادي الزمالك أزمات كبيرة خلال الفترة الأخيرة على مستوى مجلس الإدارة أسفرت عن حالة من عدم الاستقرار باتت تهدد مشاركة الأبيض في البطولات الدولية والقارية.

وأصبح فريق اليد بنادي الزمالك مهددا بعدم المشاركة في البطولة العربية، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 16 وحتى 27 أغسطس الجاري بالسعودية.

ورغم أن الاتحاد العربي لكرة القدم أعلن جدول المباريات والتي تنطلق يوم 16 أغسطس بمواجهة الزمالك أمام عين التوتة الجزائري فإنّ الزمالك لم يحجز تذاكر الطيران حتى الآن رغم تبقي أقل من 10 أيام على المباراة وفقا لما أكده مصدر بالقلعة البيضاء.

وأضاف المصدر أن هناك ضائقة مالية كبيرة بنادي الزمالك قد تجبر فريق اليد على عدم السفر إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية يأتي على رأسها تذاكر الطيران وتكاليف الإقامة في السعودية.

كما أن هناك أزمة أخرى تضرب الزمالك وهي أن الاتحاد المصري لكرة اليد كان أرسل خطابا رسميا لنادي الزمالك يوم 27 يوليو الماضي بمنع فريق اليد من المشاركة في أي بطولة خارجية بموسم 2023 / 2024، إلا في حالة سداد مستحقات ماثيو جارلدا مدرب فريق كرة اليد السابق بالزمالك قبل يوم الخميس المقبل.

ووفقا لما أكده مصدر داخل الزمالك أن منذ إرسال اتحاد اليد الخطاب التالي لنادي الزمالك، لم يقم مسئولي الأبيض بسداد مستحقات ماثيو جارلدا بسبب الأزمة المالية.

جدول مباريات الزمالك في البطولة العربية

وكان الاتحاد العربي لكرة اليد، أعلن عن جدول مباريات الزمالك في منافسات البطولة العربية للأندية، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 16 وحتى 27 أغسطس الجاري بالسعودية.

وجاء جدول مباريات الزمالك كالتالي:

الأربعاء 16 أغسطس

الزمالك × عين التوتة الجزائري

الخميس 17 أغسطس

الزمالك × العربي الكويتي

الجمعة 18 أغسطس

الزمالك × مضر السعودي

الإثنين 21 أغسطس

الزمالك × الشعلة اليمني

وتحظى البطولة العربية بأهمية كبيرة حيث يتأهل صاحب اللقب مباشرة للمشاركة في مونديال الأندية 2023.