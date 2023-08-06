معسكر الحكام الواعدين يضم 15 حكما تخطت أعمارهم الأربعين

الحكام، استمرارا لحالة العشوائية والمجاملات التي تسيطر على إدارة لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، علمت فيتو أن معسكر الحكام الواعدين، المقرر إنطلاقه يوم الأربعاء المقبل، تحت إشراف لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم، سيشهد تواجد أكثر من 15 حكما تخطت أعمارهم سن الـ40 عامًا، وأوشكوا على اعتزال التحكيم، علما بأن فيفا قرر إقامة المعسكر من أجل دعم وتطوير المستوى الفني للحكام الشباب أصحاب الموهبة التحكيمية، وليس من أجل حكام المعاشات.

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جدير بالذكر أن لجنة الحكام بالفيفا تدعم معسكر الحكام الواعدين بمبلغ مالي يصل إلى 7 ألاف دولار، كما يتواجد في المعسكر معد بدني يتبع الفيفا.

المجاملات تسيطر على معسكر الحكام الواعدين

وشهد المعسكر، اختيار الابن الأصغر لحكم دولي سابق، لا تنطبق عليه الشروط للانضمام لمعسكر الحكام الواعدين.

المثير في الأمر أن الابن الأكبر للحكم الدولي السابق، حصل في وقت سابق على رخصة حكام تقنية الفيديو الفار، ويسعى الحكم الدولي السابق لإلحاق نجله الآخر للحصول على تلك الرخصة دون انطباق الشروط عليه.

كما سيشهد معسكر الحكام الواعدين تواجد حكم آخر من الإسكندرية لا تنطبق عليه الشروط ضمن المعسكر مع تجاهل الحكام المميزين للحصول على رخصة حكام الفار.

وكان مصدر مطلع باتحاد الكرة، كشف عن سبب توتر العلاقة في الأيام الأخيرة بين البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام ومجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام.

تأخر صرف راتب شهرين



وأكد المصدر في تصريحات خاصة لفيتو، أن هناك عدة عوامل تسببت في توتر العلاقة وزيادة حدة الخلافات بين الخواجة البرتغالي بيريرا ومجلس الجبلاية، إلا أن السبب الحقيقي الذي دفع بيريرا للتهديد بفسخ عقده والعودة إلى بلاده فهو تأخر مجلس الجبلاية في صرف راتبه في آخر شهرين.

وأمام انفعال الرجل وتذمره بسبب عدم صرف راتبه وتهديده بكشف الأمر أمام وسائل الإعلام، اضطر المجلس إلى تدبير موارد مالية لصرف راتب الخواجة عن الشهرين الأخيرين.

تأجيل المؤتمر الصحفي لبيريرا



كشفت مصادر من داخل اتحاد الكرة أن قرار البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بتأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا عقده بمقر الاتحاد الأسبوع الماضي، لم يكن قرار بيريرا وإنما هو قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وأوضح المصدر أن السبب الحقيقي في تأجيل موعد المؤتمر يكمن في أن مسئولي الاتحاد علموا بأن عددا كبيرا من الحكام اتفقوا فيما بينهم بالتواجد بمركز شباب الجزيرة، على أن يتوجهوا إلى مقر اتحاد الكرة لحضور المؤتمر والحديث مع وسائل الإعلام، حول عدم صرف المستحقات المالية المتأخرة، وذلك من أجل إحراج مسئولي اتحاد الكرة أمام الإعلام.