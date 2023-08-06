يبدأ تطبيقها أكتوبر القادم، الأسعار الجديدة لعروض الصوت والضوء

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء عن تعديل أسعار تذاكر عروض الصوت والضوء بالجنيه المصري شاملة ضريبة القيمة المضافة لتعادل سعرها بالدولار الأمريكي اعتبارا من شهر أكتوبر القادم.

وقالت الشركة في إخطارها إلي نقابة المرشدين السياحيين وغرفة شركات السياحة، أن مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء قرر تعديل أسعار تذاكر العروض بالجنيه المصري لتعادل سعرها بالدولار الأمريكي اعتبارا من شهر أكتوبر القادم.

الأسعار الجديدة لتذاكر عروض الصوت والضوء

واضافت الشركة أنه سيتم توحيد سعر التذاكر للسائحين الذين سيقومون بشراء التذاكر من خلال الموقع الالكتروني قبل القدوم الي مصر والسائحين الذين سيقومون بشراء التذاكر بعد الوصول إلي الي مصر سواء بالعملات الأجنبية أو ما يعادلها من الجنية المصري.

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وأشارت الشركة إلي أن سعر العرض العادي اللغات الأجنبية من 20 دولارا حاليا الي 620 جنيها اعتبارا من الأول من أكتوبر القادم، كما سيتم تعديل أسعار العروض الخاصة باللغات الأجنبية من 23 دولارا حاليا إلي 710 جنيهات اعتبارا من أكتوبر القادم أيضا.

عروض الصوت بمنطقتي فيله والكرنك

واوضحت الشركة أن تذاكر العرض العادي باللغة العربية ستصل إلي 100 جنيه، فيما ستصل الي تذاكر العرض الخاص باللغة العربية إلي 125 جنيها.

وتابعت الشركة أنه سيتم تعديل اسعار التذاكر بالجنية المصري في حال وجود تغييرات في سعر الدولار.

واكدت الشركة أنه سيتم السماح بحضور المصريين والعرب في العروض المقامة باللغات الأجنبية في منطقتي فيله والكرنك بسعر التذكرة الأجنبي، كما ستقام العروض باللغة العربية للمصريين فقط بسعر التذكرة العربي وللأجانب بسعر التذكرة الأجنبي، كما شيتم تقديم خدمة الترجمة مجانا.

عروض الصوت والضوء بالاهرامات

وكانت شركة مصر للصوت والضوء التنمية السياحية التابعة لوزارة قطاع الأعمال أعلنت عن زيادة أسعار تذاكر الصوت والضوء «VIP» للمصريين والعرب في منطقة أهرامات الجيزة.

وقالت الشركة في إخطارها إلى نقابة المرشدين السياحيين وغرفة شركات السياحة، إنه نظرا إلى قيام شركة أوراسكوم القابضة القائمة على أعمال تطوير عروض الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة، ورفع مستوى خدمة الـ VIP، فإن الشركة قررت رفع أسعار تذاكر VIP إلى 200 جنيه مع الإبقاء على سعر التذاكر العادية دون تغيير.

أسعار عروض الصوت والضوء بمعابد الكرنك وفيله وابوسمبل

وبدأت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، تطبيق الأسعار الجديدة لعروضها بكل من الكرنك وفيلة وأبو سمبل اعتبارا من الأول من يناير الماضي.

وقالت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية في إخطارها إلى غرفة شركات السياحة ونقابة المرشدين السياحيين، إنه تم تعديل بعض فئات أسعار تذاكر عروض الصوت والضوء بالجنيه المصري لتعادل سعرها بالدولار حاليًا.

وأضافت الشركة أنه سيتم توحيد سعر البيع للسائحين الذين يقومون بشراء التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني قبل السفر إلى مصر، والسائحين الذين يقومون بشراء التذاكر بعد المجيء إلى مصر سواء بالعملات الأجنبية أو الجنيه المصري على أن يتم التطبيق اعتبارا من الأول من يناير الماضي.

وأشارت الشركة إلى أن سعر تذكرة العرض العادي للعروض الأجنبية ستصل إلى 500 جنيه، وتذكرة VIP والعرض الخاص ستصل إلى 575 جنيها، على أن يتم توفير الترجمة مجانًا.

وأوضحت أنه سيتم الإبقاء على تذاكر العروض باللغة العربية للمصريين والعرب بدون تعديل، والمعمول بها حاليا وهي 80 جنيها للعرض العادي، و100 جنيه للعرض VIP والعروض الخاصة.