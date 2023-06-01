الخميس 01 يونيو 2023
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ثقافة وفنون

2500 شخص يتعايشون مع تجربة عمر خيرت في مسرح الصوت والضوء السبت

الموسيقارعمر خيرت،
الموسيقارعمر خيرت، ڤيتو

بروفات مكثفة أجراها المؤلف الموسيقي عمر خيرت مع المايسترو ناير ناجي وفرقته الموسيقية للحفل الخاص به الذي سيقام يوم السبت القادم الموافق الثالث من يونيو علي مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات وأبوالهول، ويقام تحت رعاية وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، ويعود خيرت لهذا المسرح بعد غياب أكثر من 6 سنوات. 

وأكد خيرت أنه سيقدم للجمهور تجربة جديدة وممتعة من خلال هذا الحفل ليقدم من خلالها باقة من أروع مقطوعاته الموسيقية، التي يعشقها ويتفاعل معها الجمهور، ومنها "إعدام ميت، ضمير أبلة حكمت، عارفة، اللقاء الثاني، غوايش، 100 سنة سينما، الخواجة عبدالقادر، فيها حاجة حلوة"، بالإضافة إلي عدد من المفاجأت التي تم التحضير لها مع شركتي كيكوز وكولارد المنظمتان للحفل.

وقال " متحمس جدا للحفل، والحضور الكبير سواء من مصر أو من أي مكان في العالم، فهي فرصة لمشاركة موسيقاي مع المزيد من الجمهور وهو ما أسعي إليه خلال الفترة القادمة، ولذلك أطلقت علي تلك الحفلة اسم "تجربة عمر خيرت" فستكون تجربة تفيض بالأجواء الساحرة حيث يرتدي الضيوف  ملابس السهرة، ويستمتعون بحفل استقبال عند غروب الشمس يطل على أهرامات الجيزة العظيمة، قبل الاستمتاع بليلة مليئة بموسيقى خيرت الخلابة". 

وأكد محمود حسين منظم الحفل للجمهور الحضور "أنها ستكون سهرة فنية رائعة يتفاعل معها الجمهور العاشق للفن الراقى والموسيقى الجذابة التى تغزو العقول والقلوب دون استئذان بشكل مختلف لن يتمكنوا من نسيانها أبدا، كما إنها ستكون آخر حفل في منطقة الصوت والضوء بالأهرامات وذلك قبل إعلاقه لفترة لإجراء التجديدات عليه".

وأضاف أن هذا الحفل ليس الأول الذي يقيمه عمر خيرت بمسرح الصوت والضوء فلقد كانت أولي حفلاته في عام 2017، بعد سنوات من حفل تكريمه بها عام 2011 في حفل الأنامل الذهبية، ولكن هذه المرة سيكون الحفل له طابع مختلف كما أكد القائمون علي الحفل، والذي سيقدم من خلاله خيرت أكثر من 20 مقطوعة موسيقية مختلفة في أجواء تاريخية لم تقدم من قبل، ويستوعب عدد 2500 كرسي.

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عمر خيرت الموسيقار عمر خيرت المايسترو ناير ناجي مسرح الصوت والضوء اخبار الفن

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